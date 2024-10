Murió a los 25 años Taylor Rousseau Grigg, la famosa modelo de TikTok

El 8 de agosto, Taylor Rousseau Grigg, conocida por compartir contenido sobre estilo de vida y moda, especialmente relacionado con la estética occidental, hizo una confesión inesperada ante sus más de 1.4 millones de seguidores en TikTok: “Una chica dijo que parecía que me habían drenado la vida. Honestamente, por un tiempo, eso fue cierto”, afirmó.

Y continuó: “Siento que lucho por mi vida todos los días. Cuando no sabía exactamente qué me pasaba, estaba en la cama con dolor, deseando estar muerta porque solo quería que todo terminara, y no lo hacía”.

La joven, que en ese momento tenía 24 años, confesaba que su situación era insostenible. No solo debería estar en su mejor momento, sino que también “debería poder caminar hasta el buzón o correr, y esas son cosas que realmente no puedo hacer ahora”.

Su esposo comunica la muerte de Taylor

El sábado 5 de octubre, su esposo, Cameron Grigg, confirmó su muerte con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Describió su partida como “tan repentina e inesperada”, sobre todo porque ella tenía solo 25 años. La influencer y Cameron se habían casado en agosto de 2023.

“Nadie espera tener que lidiar con un dolor y una angustia como esta, especialmente a nuestra edad”, escribió el joven, quien destacó la valentía de su esposa, asegurando que ella había enfrentado más dolor y sufrimiento en el último año que la mayoría de las personas en toda su vida. “A pesar de todo, siempre fue una luz y siempre trajo alegría a todos los que la rodeaban”.

Una muerte sin explicación

Hasta el momento, no se ha determinado la causa del fallecimiento de la estrella de las redes. Sin embargo, su esposo reveló que Taylor había sido internada en varias ocasiones desde que se casaron, lo que complicó la situación económica de la pareja, dejándolos sin seguro médico.

Una persona cercana a Taylor y Cameron creó una campaña en GoFundMe para recolectar dinero que permitiera ayudar con los gastos relacionados con el fallecimiento y el funeral de su amiga. Además, desean organizar un evento en honor a la influencer para que quienes la amaron puedan celebrar su vida.

En su última publicación en TikTok, fechada el 26 de septiembre, se la veía sonriente acompañada de su perro.

Donarán los órganos

En el comunicado, Cameron indicó que cumplirá el deseo de Taylor y donará sus órganos para que alguien más pueda salvar su vida. “Más que nada, Taylor quiere saber que siguió salvando vidas de personas incluso después de su partida de este mundo”, escribió.

En medio de su dolor, el joven dice sentirse aliviado por la fe de que el espíritu de su amada es ahora libre y está en paz, “bailando en el cielo”.

