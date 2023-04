Impulsar la pasión creativa en la industria musical, que como todos los sectores empresariales, su enfoque está en el dinero, ha sido un trabajo liderado por mujeres que, con sus sentimientos y vulnerabilidad, han podido enriquecer y revitalizar aspectos que, de vez en cuando, se han visto muy racionales dentro de este sector.

Desde el himno al amor propio de Miley Cyrus con Flowers, hasta las catárticas canciones de Shakira y Karol G inspiradas en el desamor, la valentía y la innovación de las mujeres en la música están alcanzando récords en lo que va de este 2023. Y así lo demuestran las cifras y los charts que se van actualizando semana a semana.

Estamos en una época muy movida, ya que los festivales han comenzado y estos son un indicador de cómo va avanzando el tema de igualdad. El mes pasado, Argentina, Chile y Brasil fueron los primeros en recibir al Lollapalooza en sus nuevas ediciones con carteles muy llamativos. También estuvo el Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia. Aunque la presencia de artistas femeninas aún no alcanza a la de hombres, cada vez incrementa su participación.

La demanda de este tipo de espectáculos está aumentando y por ende, las ofertas se multiplican alrededor del mundo. El público elige invertir en ellos al ser una experiencia global. No solo es ver conciertos, es pasar momentos que recordarán para siempre.

Esta popularidad ha hecho también que los cantantes decidan cómo organizar sus años en cuanto a presentaciones. Por ejemplo, está Rosalía que luego de haber recorrido el mundo con su tour Motomami en el 2022, este 2023 va únicamente a ofrecer shows en festivales. Hasta julio ya tiene agendadas fechas, con la última que será en París.

Nombres latinos como Cami, Lola Índigo, María Becerra y Young Miko e internacionales como Billie Elish, Tove Lo y Willow también han llegado con fuerza a estos espacios. Generalmente, son estas mismas las que van rotando de unos a otros y, dependiendo de dónde se lleven a cabo, se incluyen intérpretes nacionales. En este reportaje le presentamos algunas de las últimas noticias más importantes de las mujeres en el sector.

Shakira no deja de alcanzar números 1

Lo hizo primero con la comentada Bzrp Music Sessions, Vol. 53. El tema se convirtió instantáneamente en una sensación mundial. Batió el récord del mejor debut latino en la historia de YouTube y Spotify con 64 millones de visualizaciones y 14 millones de reproducciones, respectivamente, en las 24 horas siguientes a su estreno. Un mes después, llegó TQG con Karol G que, además de superar las 40 millones de vistas en YouTube en su primer día, la canción se impuso como la más escuchada a nivel mundial durante algunas semanas consecutivas.

Karol G, marcando el camino

La colombiana ha alcanzado otro logro, de los miles que tiene y que han aumentado desde la publicación de su álbum Mañana será bonito, y es que es la primera latina en la historia del Lollapalooza de Chicago en encabezar el cartel. Aquí compartirá escenario con Odesza, Lana del Rey, The 1975, Tomorrow X Together, Billie Eilish y Kendrick Lamar. El evento musical se realizará del 3 al 6 de agosto de este año.

En México

El fin de semana, 1 y 2 de abril, se celebró en Ciudad de México el décimo aniversario del festival AXE Ceremonia. La novedad a resaltar fue que el segundo día del evento, su escenario principal, contó únicamente con presentaciones de artistas mujeres. Este es un gran paso hacia la equidad de distribución de talento en las tarimas. Las artistas que se presentaron fueron Rosalía, el gran regreso de Julieta Venegas, M.I.A., TAICHU, Foudeqush y Rubio.

Liderando en los Billboard

Es la primera vez en 12 años que los seis primeros lugares del chart Billboard 200 contiene cinco álbumes liderados por mujeres, desde la lista con fecha del 11 de diciembre de 2010. El conjunto de pop totalmente femenino llamado Twice, debuta en el puesto 2 con Ready to Be, mientras que el último disco de Miley Cyrus, Endless summer vacation, se lanza en el número 3. Los siguientes en la lista son tres ex números 1: SOS de SZA, Mañana será bonito de Karol G y Midnights de Taylor Swift en los números 4, 5 y 6, respectivamente. El único hombre que ocupa uno de esos puestos es Morgan Wallen con su canción One thing at a time que ocupa el 1.

Y las norteamericanas no se quedan atrás

La edición 65 de los premios Grammy se celebró el pasado 5 de febrero y Beyoncé se convirtió en la primera mujer en coleccionar 32 estatuillas y llevarse el título de la persona que más trofeos ostenta de la historia.

Por otro lado, la presentación de Rihanna en el Super Bowl también se convirtió en todo un hito: fue el show de medio tiempo más visto, con 118,7 millones de telespectadores.