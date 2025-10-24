Mujer pinta el auto de su expareja en Daule por presunta infidelidad y se hace viral

El episodio, ocurrido en La Aurora, desató una ola de comentarios y debates sobre los límites de las “venganzas amorosas”

Mujer pinta “Perro infiel” en carro blanco en Daule y el video se vuelve viral en redes sociales.

En Daule, Guayas, un episodio curioso se volvió tendencia en redes sociales cuando una mujer decidió expresar su enojo de manera muy particular: con un aerosol y un mensaje directo en el vehículo de su expareja. Lo que parecía un hecho privado terminó captando la atención de vecinos y usuarios de internet.

Te invitamos a leer | 'Huevos Fritos', la mezcla perfecta de amistad y autenticidad

Un aerosol, un carro blanco y un mensaje que nadie olvidará

Vecinos del sector La Aurora grabaron la escena desde sus ventanas. En las imágenes se ve a la mujer pintando la carrocería con letras grandes que decían “Perro infiel”. Todo sucedió a plena luz del día, en un parqueadero donde transeúntes y residentes miraban con asombro lo que pasaba.

#Guayas #Daule

Por infiel, una mujer le dejó un "bonito recuerdo" en el carro a su ex en un parqueadero de La Aurora pic.twitter.com/lloigfKE4C — Minuto & Medio (@MinMedio) October 23, 2025

Pocas horas después, circuló un segundo video mostrando el carro recorriendo las calles de Daule con las pintas todavía visibles. La combinación del mensaje directo y el contexto cotidiano convirtió la historia en viral, generando comentarios, memes y debates en plataformas como TikTok, Instagram, X y Facebook.

RELACIONADAS Se habilitan nuevas localidades para el tour de Shakira en Ecuador

¿Qué dice la ley ecuatoriana sobre “venganzas amorosas”?

Aunque las redes se rieron del episodio, la legislación en Ecuador establece consecuencias para quienes dañan bienes ajenos. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 204, las sanciones pueden ser:

Prisión de 2 a 6 meses por daño a propiedad.

Penas de 1 a 3 años si se usan métodos extremos, como fuego, o si se paraliza un servicio público o privado.

Obligación de reparar el daño causado, independiente de la condena.

Esto significa que, aunque el video sea viral y genere risas, el acto puede tener implicaciones legales importantes.

Kim Cattrall hoy: Samantha Jones, menopausia y un nuevo paradigma de empoderamiento Leer más

Entre el humor y la reflexión

Al final, lo que comenzó como un acto impulsivo se convirtió en un fenómeno digital: el carro blanco con su mensaje sigue circulando en la memoria de los usuarios, recordando que, en la era de las redes sociales, cualquier escena cotidiana puede convertirse en viral en cuestión de minutos.

Hasta el momento, no se han registrado denuncias oficiales, pero el caso ya genera debate sobre los límites entre la vida privada, la viralidad en redes y las implicaciones legales de este tipo de acciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.