Mr. Big viene a Quito a despedirse de los ecuatorianos

¿Cómo crear un hit? Es un misterio que ha intrigado a todo músico al menos una vez en su vida. Hay quienes lo logran casi sin querer. Otros, después de años de intentarlo. Y hay quienes nunca lo consiguen, a pesar de tener grandes trayectorias.

Se trata de una hazaña que marca la vida de cualquiera, pues le permite pasar de lo terrenal al plano de la leyenda y fantasear con ese imposible llamado inmortalidad. Sin embargo, más allá del dinero y los egos, todo artista desea compartir su arte con el mayor número posible de personas. De ahí el valor que tiene el conectar con las grandes audiencias y colarse en la memoria colectiva.

El nombre de Mr. Big está ligado a sus baladas, infaltables en compilados de temas románticos en inglés, karaokes y set list de conciertos en homenaje a los noventa. Sobre todo, el tema To be with you (1991), súper éxito radial y en ventas que se mantuvo por tres semanas en el número uno del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y lideró los rankings en otros 11 países. Además, desde que salió, miles de parejas siguen dedicándose y enamorándose con esta canción en prácticamente todo el mundo.

Muchos factores entraron en juego. Por un lado, el talento y creatividad de sus integrantes, que ya tenían experiencia al más alto nivel. Asimismo, el apoyo de una casa disquera como Atlantic Records, que supo mover sus fichas. Y también, el ineludible azar, que en el caso de Mr. Big fue decisivo: To be with you no había sido elegida inicialmente como sencillo por la banda, pero un locutor de la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, puso la canción y desde ahí los radioescuchas empezaron a pedirla, lo que generó que el disco despunte en ventas. El impacto se repitió en la vecina Omaha, luego en el país entero y, finalmente, a nivel internacional.

En julio de 2023, tras 35 años de carrera, emprendieron la gira The Big Finish World Tour 2023/24, para despedirse de los escenarios. Llegaron a Asia, Estados Unidos y Europa. América Latina también fue incluida en su itinerario. Ya visitaron Ciudad de México, Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. Su último destino en la región será Quito, el martes 7 de mayo, en el Teatro Nacional Casa de la Cultura, a las 20:00.

Idolatrados en Japón

Lean into it, el álbum que contiene To be with you, salió en marzo de 1991, apenas cinco meses antes de Nevermind de Nirvana, que cambió el paradigma de la industria del rock y marcó el comienzo del dominio del grunge.

Es decir que la banda gozó los últimos coletazos comerciales del glam y hard rock, de forma que cuando pasó la resaca, “apenas podíamos hacer una gira por los clubes”, pues las masas roqueras habían perdido el interés en esos géneros, admitió el guitarrista Paul Gilbert en entrevista para el sitio web Louder en 2021.

Pero en Japón ellos nunca perdieron su estatus de estrellas. Allá “no podíamos salir del hotel porque estaba rodeado de fans y teníamos que escabullirnos por la cocina de la estación de tren para que no nos persiguieran. Como la Beatlemanía. Luego volvía a casa en Las Vegas (...) y podía ir al supermercado sin problema”, añadió Gilbert en la misma entrevista.

A ello se debe la gran cantidad de grabaciones de conciertos en Japón que ha lanzado Mr. Big, como la serie de discos Raw like sushi, Live at Budokan, In Japan o Back to Budokan.

3 de 4 mosqueteros

Mr. Big viene con su formación clásica, excepto el baterista Pat Torpey, quien falleció en 2018. Él había sido diagnosticado con párkinson.

Nos visitarán el guitarrista Paul Gilbert, el bajista Billy Sheehan y el cantante Eric Martin, quienes a la par de Mr. Big han tenido o tienen otros proyectos en la industria, incluidos discos y carreras en solitario todos ellos.

Gilbert ya era conocido gracias a su grupo Racer X y con el tiempo se ha consolidado como uno de los grandes, por su creatividad y técnica. Sheehan es un bajista delirante que ya se había ganado un nombre tocando con David Lee Roth (Van Halen) y ha grabado con proyectos como The Winery Dogs, Sons of Apollo o Niacin. Y los álbumes de Martin antes, durante y después de Mr. Big, son un buen registro de rock cantado con sensibilidad.

En lugar de Pat viene el baterista Nick D’Virgilio (fotografía), que colaboró con Genesis en su momento y en su currículum incluye agrupaciones como Spock’s Beard, The Fringe o Big Big Train.

Nick D’Virgilio remplaza a Pat Torpey (1953-2018) en la percusión. Joel Barrios

Hits radiales vs. hits de redes sociales

Cabe preguntarse si los hits que triunfaron en la radio y la TV en tiempos anteriores a internet, habrían tenido la misma suerte en el mundo actual de las redes sociales.

Una manera de responder esa inquietud es revisar, por ejemplo, los comentarios que reciben en YouTube los videos de éxitos de Mr. Big como la mencionada To be with you, Just take my heart o Wild world (cover de Cat Stevens).

Si bien la mayoría son comentarios nostálgicos de gente que disfrutó de esas canciones en su adolescencia o juventud, es decir de cuarentones para arriba, también las nuevas generaciones se enganchan.

En sus videos es posible leer opiniones como: “Soy un niño de los 2000, pero tengo que admitir que las canciones de los 80 y 90 son muchísimo mejores que la mayoría de las de hoy en día”, “Acabo de descubrir esta canción y es maravillosa”, o “A mi nena que tiene 5 años le encanta y la está aprendiendo a cantar”. Además de quienes hacen sus propias versiones. La buena música es atemporal, definitivamente.

