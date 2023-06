A las 20:00 de la noche, con la luna llena brillante sobre el estadio Alberto Spencer de Guayaquil, las 20 mil personas reunidas esperaban el concierto de Morat. A esa misma hora, un grito ensordecedor se escuchó en el recinto y significaba dos cosas. La primera era la barra de ‘loading’ en la pantalla superior del escenario que indicaba que se aproximaba el inicio. Y también eran los emelecistas celebrando su triunfo frente a Barcelona.

Sin duda, no había panorama más guayaco que estar sintiendo la emoción del Clásico del Astillero. Pero este sábado 3 de junio importaba algo más que la pasión del fútbol para las ‘enamoratas’, el público quería celebrar el amor y el desamor junto con la banda colombiana.

Recordar, vivir, olvidar. Son los tres verbos que se ponen en marcha durante el recorrido musical de esta gira llamada Si ayer fuera hoy, el mismo con el que titulan su última producción.

Escenario del concierto de Morat Alejandro Puga // EXPRESO

Los cánticos futboleros se acallaron un microsegundo para que al instante la multitud lo trasladaran a un solo grito ahogado y esto significaba algo: Morat ya estaba en el escenario. Como este tour tiene una pregunta que resolver, ¿Qué pasaría si el presente fuera el pasado? Esta se fue resolviendo visualmente. Antes de iniciar el espectáculo se puso un disco compacto a reproducir.

No de manera literal, pero en las pantallas aparecía en imagen y en sonido este aspecto que adentraba a los presentes en esta forma de vivir la música, que a los Morat les atrae desde su álbum ¿A dónde vamos? En sus dos últimas producciones han probado varias formas analógicas de grabar sus canciones, intentando recobrar esta magia que producían las cintas y sintetizadores de los años 80 y 90. En este escenario esto se volvió realidad, pero con una buena dosis moderna.

Más de nueve pantallas gigantes (320 metros), 180 luces móviles y efectos láseres y de proyección, que dejaban claro que del pasado solo se debe tomar lo bueno.

Martín Vargas al inicio del espectáculo. Juan Faustos// EXPRESO

Martín y Simón Vargas, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil tocaron 24 canciones, incluido un popurrí de sus baladas más potentes, con constantes cambios de instrumentación y utilizando dos escenarios. Así, las personas ubicadas en las localidades de las gradas también los pudieron ver de cerca.

Morat suele tener diálogos constantes en sus conciertos, en esta ocasión fueron más reducidos que en shows pasados, dejando que hablaran más sus instrumentos. Besos en Guerra, 506, Al Aire, Porfa no te vayas y Segundos platos fueron la tanda inicial. Luego llegó un agradecimiento a Guayaquil, ciudad en la que dan su primer espectáculo en un estadio en Ecuador. En ese instante, las pulseras de luces de todos los presentes se pusieron de color celeste y blanco: desde arriba, el estadio era una bandera de Guayaquil gigante. “Empezamos tocando en bares pequeños, para no más de 50 personas y es increíble cantar para tanta gente hoy”, recordó Isaza.

Cada uno de los integrantes tuvo la oportunidad de tomar un tema solista y brillar solo en el escenario, el más destacado es el del baterista Martín Vargas, quien por su instrumento siempre está atrás, aunque en una tarima especial llena de efectos para que no pase desapercibido. Él cantó Mi suerte.

El juego de luces del concierto de Morat Juan Faustos// EXPRESO

Morat tiene colaboraciones con artistas importantes, Paulina Rubio, Danna Paola, Juanes, Feid y Duki. Son éxitos conjuntos que la gente reconoce al instante. Sin embargo, no hizo falta la voz de muchos de los cantantes invitados, y presentaron versiones de solo Morat. Lo que sí no pudieron hacer es rapear.

Por eso París con Duki; y Salir con vida junto a Feid, sí pusieron en pista las voces del argentino y el colombiano, respectivamente. Los espectadores demostraron que se saben cada uno de los versos de sus canciones, aunque tengan mucha velocidad.

Los clásicos y éxitos más grandes llegaron al final, para esto, en las pantallas el disco compacto que se ‘reproducía’ en lo alto ya se había rayado y provocó también un fallo en el sistema, por lo que todo se saturó de ruido – todo plenamente planeado – provocando algarabía en todas las localidades. La parte final del show era como un reinicio en el sentimiento de todos los presentes. Salir con vida, Cuando nadie ve, Amor con hielo y Llamada perdida pusieron a todos a saltar y a los cuatro cantantes a recorrer por todo el escenario.

Finalmente, llegó la canción de despedida Cómo te atreves, tema con el que finalizó el concierto de más de dos horas de duración para finalmente dar una venia. Los guayaquileños y los bogotanos se agradecieron mutuamente. Y como el cuarteto tiene claro que si ayer fuera hoy, lo que más les gustaría mantener del pasado es la conexión individual con cada uno de sus fans. Por eso, regresaron al escenario para lanzarles camisetas, vitelas, firmar autógrafos y libros. Para Morat, cantar para 20 mil personas es tan íntimo como para las 50 de sus primeros shows.

Las locuras de las fans

Viaje exprés desde Manta

En la mañana tuvo un examen importante de la universidad, sin embargo, eso no le impediría llegar a Guayaquil desde Manta junto a sus amigas. “Fue el mejor concierto de todos, y ya he ido a cuatro. Hoy nos quedamos en un hotel y valió la pena las cuatro horas de viaje”, cuenta Carolina Cevallos, quien estuvo acompañada de Alba y Tatiana Franco.

Una fan crítica

Cynthia Hernández ha hecho una cuenta regresiva en sus redes sociales para ver este show. Ella menciona que el setlist y la pirotecnia fueron lo mejor de la presentación. “Fue increíble, muy lindo el escenario. Sí tuvimos pulseras de luces, aunque me dejaron debiendo el show de drones. Fue un muy buen concierto y los chicos estuvieron cercanos”. Asistió al show junto a su amiga Mildred Trejo.

Cynthia Hernández y Mildred Trejo. Alejandro Puga // EXPRESO

Ahorró su lunch

La pequeña Vicky Figueroa apenas supo que Morat tendría fechas en Ecuador, se puso a ahorrar para poder comprar su boleto en la primera fila. No quería perdérselo. “Todo el dinero que me dieron para mi lunch en la escuela lo ahorré. Prometo que nunca hice trampa y no me gasté nada. Morat me gusta mucho y lo escucho con mis primas”, dijo. Ella llegó acompañada de su prima mayor, Isabella Amador.