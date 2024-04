Mora Fisz: “Solo con ver actuar a Ricardo Darín, ya se aprende”

Mora Fisz apenas tiene 21 años. Recién cumplidos, el 8 de abril. Desde niña su pasión fue actuar, cantar y componer. Profesionalmente empezó en la mayoría de edad. Nadie de su familia incursionó en lo artístico. Sus padres (Marcelo y Cinthya) se dedican al negocio de la ropa.

Alejandra Jaramillo al estilo JLO deja ver sus piernas Leer más

No sabía cómo darse a conocer, pero la vida le tenía preparada una sorpresa. Una representante de actores buscaba nuevos talentos a través de las redes sociales. Ella envió un correo electrónico, hizo algunas pruebas y la contrataron para participar en 'Tierra incógnita', una serie de terror de Disney+, en la que interpretó a Uma, papel protagónico.

Acaba de lanzar Casualidades, un tema de amor que es parte de su primer disco como solista y de la banda sonora del filme 'Nahir', producido por Amazon Prime Video y Zeppelin Studios, protagonizado por Valentina Zenere.

Además en 'El Eternauta' de Netflix compartió con el reconocido actor Ricardo Darín.

Se mantiene soltera, no tiene pareja. “Estoy bien, contenta, solo pongo mi enfoque y energía en todo lo lindo que pasa. No estoy cerrada a estar de novia en un futuro, cuando se dé”, dice..

"Yo tuve suerte"



Su apellido llama la atención, no es común. ¿De dónde proviene?

Fisz es alemán, según cuentan mis padres. Toda mi vida creí que era polaco, porque mis abuelos son de allá, mi mamá me corrigió y supe que era alemán (risas).

Usted supo desde niña que quería ser artista, no todos corren con esa suerte...

Cada actividad artística tuvo un proceso en mi vida. Siempre amé cantar, lo hacía todo el día. Era una nena muy artística que a veces caía pesada, por ello mis padres me enviaron a estudiar para que me forme y también un poco por hobby. No solo me gustaba, era una pasión. Decía que quería dedicarme al arte, lo decía en serio. A los 12 años aproximadamente atravesé por momentos personales complicados y de cambios, encontraba en la composición una forma de comunicarme y de sacar lo que sentía. Desde entonces escribo un montón de temas.

Gente del medio opina sobre el video de Glas que hizo David Reinoso Leer más

A los 12 años todavía habrá estado jugando con muñecas y no complicándose la vida.

(Risas) No siempre es así. Se piensa que a los 12 eres una nena, pero en ese momento yo estaba rodeada de gente nueva. Es una etapa en la que se crece como mujer, con muchos miedos e inseguridades, quieres saber quién eres. Me gustaba escribir canciones, lo hacía como un juego, me ayudaba a lidiar con lo que sentía. No lo veía como una profesión. Tal vez otros descubrieron su vocación de grande, en mi caso no existe un recuerdo en el cual no haya estado cantando o bailando. Tuve suerte y el privilegio de tener unos padres que siempre me apoyaron, aunque cuando era chiquita no querían que tomara este camino, porque es un laburo que exige mucho. A esa edad no entiendes de esas responsabilidades.

Solo tiene 21 años, canta, compone y actúa. Cortesía

"No sé si existen las casualidades"



Dicen que las casualidades no existen y usted habla de ellas en su reciente tema.

Hablo de esas casualidades de la vida que te llevan a conocer a alguien. Una canción de amor que hace referencia a lo mágico de ese primer momento en el que las historias de dos personas se entrecruzan y conectan. Es parte de la banda sonora del filme Nahir con la dirección de Hernán Guerschuny y con Valentina Zenere. Cuenta el caso de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Gabriel Pastorizzo, en Gualeguaychú, en 2017. El tema salió junto a un videoclip. Ya tenía otros, 4am y Mil cosas, que se logró que sean parte de Buenos Chicos, la producción de Polka. Estarán en mi primer álbum.

¿Usted cree en las casualidades?

Hay gente que cree y otras que piensan que todo ocurre por algo. ¡Qué sé yo! Es difícil saber. Cuando conoces a alguien que luego se vuelve importante, piensas que es el destino y que era algo que tenía que pasar.

Seguramente tiene algún referente musical...

Me encanta el pop, escucho a artistas que cantan en inglés, como Taylor Swift, me inspiran a escribir. Es el género con el que me siento más cómoda en esta etapa de mi vida.

Su experiencia con Ricardo Darín



Mora acaba de terminar de grabar El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín. No da muchos detalles porque la producción no se lo permite, pero ella interpreta a su hija. Es ciencia ficción y original de Netflix. Una adaptación de la historieta El Eternauta, publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La serie tiene previsto su estreno para 2024.

(Te invitamos a leer: Alejandra Jaramillo al estilo JLO deja ver sus piernas)

“Yo formo parte del elenco principal. Es un personaje con muchos misterios, es la mejor manera de definirlo, fue un reto por las escenas complicadas y fuertes. Además, trabajar con actores reconocidos es un sueño, porque nunca imaginé que a tan corta edad iba a compartir con ellos”, indica.

La actriz y cantante añade que la serie cuenta la historia de una invasión alienígena a la Tierra, la cual utiliza una tormenta de nieve tóxica para aniquilar a la mayor parte de la población. En Buenos Aires se genera una resistencia, la cual es liderada por Juan Salvo (Darín).

Ricardo Darín es un maestro actoral. ¿Qué tal esa experiencia?

Nunca había estado en una producción tan grande. Ricardo es un excelente compañero, con trayectoria, y se aprende mucho. Para mí, que estoy empezando, fue una gran experiencia, solo con verlo actuar ya se aprende. El mejor consejo que me dio es escuchar al otro. Algo que a veces se olvida. Aquello nos hace más conscientes y que nos metamos más en la escena. Fue un honor estar. En esta profesión nunca hay un tope de aprendizaje, siempre cada proyecto aporta algo nuevo.

También en el teatro



¿El teatro no le es indiferente? En Argentina hay mucho...

Estoy trabajando en la obra Generación desencantada, una adaptación de la novela Los 80’ son nuestros, y el director es Nicolás Sorribas. Es muy linda, amo el teatro, es una oportunidad increíble. Se trata de un grupo de jóvenes que en año nuevo atraviesan distintas problemáticas. Mi personaje se llama Cris y vivió un hecho medio traumático.

En Argentina, la ecuatoriana Ana Paula se está abriendo camino y trabaja con el gran Martín Bossi.

¡Mirá vos! No la conozco, es lindo porque Bossi es un gran actor.

"No hay que rendirse"



Ama el teatro. Cortesía

En los recientes premios Platino (en México), su compatriota Cecilia Roth cuestionó al gobierno argentino por el recorte al presupuesto que se le ha hecho al cine, a todo lo relacionado con el arte. ¿Qué opina de la situación que vive su país?

Estamos pasando una situación compleja en ese sentido. Unas de nuestras mayores fortalezas son el arte, la cultura... Por la situación económica, se toman medidas que afectan, y como actriz y cantante es muy duro ver aquello. Hay que seguir apoyando, no rendirse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!