Mónica Chávez: "Bajar de peso fue lograr un objetivo personal"

Mónica Chávez (41) quería perder peso, pero no sabía cómo hacerlo. Esta fue su principal motivación para participar en el reto 'Baja talla' del programa 'En contacto' de Ecuavisa, que se inició en enero pasado.

La guayaquileña no imaginó que se convertiría en la ganadora del reality, luego de someterse a un plan de alimentación, una rutina diaria de ejercicios y charlas motivacionales que la ayudaron a perder 30 libras. Llegó con 184 y ahora pesa 154.

Confiesa que uno de los problemas que tenía era encontrar ropa. Ahora se siente atractiva, segura y tiene otras metas: continuar bajando y luego mantenerse y conseguir trabajo porque durante la pandemia lo perdió.

Cuando pesaba 184 libras. Cortesía

Generalmente el sobrepeso es por los malos hábitos al comer.

No estaba acostumbrada a comer alimentos al vapor y saludables sino fritos, además consumía dulces y bebía jugos y gaseosas. Cuesta dejar esos malos hábitos. Nos dieron un plan alimenticio estricto, eso fue lo más complicado. Generalmente comemos en grandes cantidades. Al principio, la rutina de ejercicios se me hizo dura, pero luego me acostumbré. Bajar de peso fue lograr un objetivo personal, estoy motivada.

¿Cómo y cuándo aumentó de peso?

Hace 3 años comencé a aumentar de peso. Antes pesaba 175 libras. Yo sufro de la ciática, eso produce dolores fuertes y el médico recomendó que pierda las libras de más. De jovencita fui delgada, luego de mi cuarta hija aumenté de peso. Soy madre de cuatro jóvenes (Angie, Xavier, Francisco y Heidy).

Lo complicado después de bajar de peso, es mantenerse.

Ya no estoy en el reality, pero mantengo la dieta porque mi objetivo es llegar a las 121 libras. No tengo ropa porque todo me queda grande, creo que la mandaré a arreglar o compraré cuando tenga trabajo. En el reality gané una caminadora y un año en un gimnasio.

¿Por qué cree que usted ganó?

Fui muy estricta conmigo misma y puse de mi parte. No me desanimaba, iba a diario al gimnasio y aproveché la oportunidad que nos dieron.

De alguna manera expuso su vida…

Hay muchas personas como yo, algunas se identificaron con mi caso, ahora me piden consejos y me escriben. Dicen que soy una mujer valiente porque a pesar de lo vivido en mi pasado he seguido adelante. Fui víctima de la violencia verbal y psicológica por parte de mi expareja. No sentí vergüenza, ni pena de exponer mi historia.

Seguramente su salud ha mejorado…

Tomo pastillas para la presión, antes sufría de dolores de cabeza y me cansaba, me siento muy bien.

¿Durante la pandemia perdió su empleo?

Durante 7 años trabajé en servicios varios en la clínica Kennedy, pero hubo reducción de personal en septiembre del 2020. Quisiera vender la caminadora que me gané para ayudarme económicamente.

Durante la pandemia perdió su trabajo. Cortesía

“Hacerse un control mensual de peso”

La nutricionista Martha Ríos expresa: “Mi recomendación a la ganadora del reality es que se haga mensualmente un control de peso que le permita conocer cómo está su masa muscular y masa ósea. El riesgo que puede darse es que muchas veces la pérdida de peso involucra a estas estructuras del cuerpo, en cuyo caso hay que intervenir con el plan alimenticio. No olvidar que los mejores aliados son los vegetales.

Puede consumirlos sin límites. No se consideran en este grupo papa, remolacha y choclo. Y procure que al menos dos veces por semana su alimentación contemple pescado. Condimentar sus comidas con comino, perejil, pimentón, romero, albahaca y cúrcuma serán un plus en su ayuda para mantenerse sana”.

“Mantenerse es complicado cuando se tiene alma de gordo”

El presentador de TC, Miguel Cedeño confiesa que perdió entre 25 y 30 libras, pero que las está recuperando. Por ello considera que bajar de peso no es lo complicado, “sino mantenerse cuando tienes alma de gordo. Las personas así no se acostumbran a comer sano y yo he llevado siempre una vida sedentaria. Hay que sacarse ese chip, es lo que recomiendo”.

“Seguir con el plan de alimentación”

El reportero de RTS, Carlos Julio Gurumendi, tenía sobrepeso y se sometió a una operación de manga gástrica. Por ello mantiene una alimentación sana para conservar su salud y es lo que le aconseja a Mónica. “En mi caso sigo con mi plan de comida, evito los dulces, el arroz y bebidas con azúcar. Continúo con una rutina de ejercicios así no sea fuerte. Tomo té o agua tibia todos los días antes y después de las comidas”.

“Construir un estilo de vida con nuevos hábitos”

“La clave está en los hábitos. ¿Qué come, cómo, cuánto, cuándo y hasta dónde come? Muchas veces el error está en pensar que el fin es perder peso, un objetivo que tiene intrínseco la acción negativa de perder, el coaching me ha enseñado que el objetivo poderoso es en positivo, no es cuánto quiero perder es cuánto quiero pesar, es cómo me quiero ver, sentir...

Se trata de construir un estilo de vida, con nuevos hábitos, no por un tiempo sino para la vida. Son las recomendaciones que le doy a Mónica”, comenta el presentador y coach Carlos Luis Andrade, quien antes tuvo sobrepeso.