Miss Universo: ¿Sé está forzando la inclusión en el certamen de belleza?

La argentina Alejandra Rodríguez, abogada y periodista de profesión de 60 años de edad, acaba de convertirse en la primera mujer de esa edad en ganar Miss Universo Buenos Aires. Tras esa distinción representará a la provincia en la final del Miss Universo Argentina 2024.

Esta noticia que ha dado la vuelta al mundo ha generado muchas opiniones y preguntas. ¿Se está forzando la inclusión? ¿Puede competir con féminas de 20 años y algo más? Hemos consultado a exsoberanas y asesores de misses.

El asesor de reinas José Hidalgo opina que “la ganadora del Miss Buenos Aires es una mujer atractiva y muy bien conservada para sus 60 años, y por supuesto cumple con los requisitos que la franquicia internacional ha puesto. Ya no hay límites de edad y el certamen se ha vuelto inclusivo. Sin embargo, al ser Argentina un país en el que no son populares los concursos de belleza y tener un nuevo director (antes era Osmel Sousa y ahora es el director del Miss Chile), puede ser que hayan utilizado este triunfo como una estrategia de marketing para generar una gran atención al certamen que elegirá a la Miss Universo Argentina.

Y aunque las reglas del concurso sean inclusivas, al final la competencia se vuelve injusta porque una mujer de 60 años no puede competir físicamente con una de 20, y una de esta edad no posee el mismo nivel de madurez emocional y la experiencia que una de 40, 50 o 60”.

Para Ana María Serrano, presentadora de noticias y exreina de Quito, quien está viviendo en Colombia, “más que su edad empecemos diciendo que es una abogada y periodista que trabaja como abogada y asesora legal de un hospital. También debo decir que es una mujer bellísima. Rompe una vez más los paradigmas de los certámenes de belleza, donde se ve ahora a la mujer más allá de su aspecto físico, se revisa su preparación, su aporte a la sociedad y su inteligencia. Es un clarísimo ejemplo de que en estos tiempos las mujeres pueden lograr y hacer lo que quieran y se propongan rompiendo las barreras impuestas por la sociedad. Estamos en un momento de transformación del rol de la mujer dentro de la sociedad y si bien los cambios pueden generar impacto, nosotras estamos listas para los nuevos retos”.

El agente de modelos William Herrera considera que “hay categorías y categorías, no se puede mezclar un concurso de belleza de señoritas con mujeres casadas, divorciadas, transexuales o personas de la tercera edad con el fin de generar más dinero. Este tema de la inclusión es simplemente una manera de maquillar y generar más plata para la organización Miss Universo. Utilizan y se burlan de las personas sin importar los sentimientos y valores. Ella tiene derecho a participar, pero en su categoría”.

La Miss Mundo Ecuador 2008, Marjorie Cevallos, residente en Estados Unidos, comenta: “Me llamó la atención la noticia, pero me parece bien que participe. Sé que estuvo dentro de las 35 candidatas, que iban desde los 18 hasta 73 años. Tiene todo para ganar si se lo propone. Es inteligente, tiene buen cuerpo y un rostro hermoso y se desenvuelve bien. Creo que puede llegar lejos. Cuando yo intervine a los 13 años para ser reina de Durán, la mayor tenía 24, sin embargo yo me llevé la corona. Si las otras le tienen miedo es porque físicamente se la ve muy bien. Hace ejercicios, se alimenta bien y su genética es así. Aplaudo su decisión”.

El venezolano Edisson Guerrero, asesor de misses, dice que “estamos viviendo una era de cambios y de inclusión que tal vez aún no está canalizada al cien por ciento. Me mantengo en decir que la nueva generación siempre tendrá ventaja en muchos sentidos, y hermosas mujeres que ya han vivido y tienen la experiencia de vida, que ya se han realizado como profesionales, madres, abuelas y algunas veces no con la misma energía que una joven, seguirán siendo parte de una inclusión forzada, pero que al final ganará la miss que ya conocemos, la joven con los parámetros de belleza, cuerpo, show y juventud”.

Según la modelo, actriz y exreina de belleza Suly Castillo, quien ahora vive en México, “hay parámetros en la inclusión, no son las mismas condiciones en una mujer de 20 que en una de 60 años. No tienen la misma madurez, experiencia. Además cambia el sentido de competencia, cuando lo hacemos es con alguien que esté en nuestras mismas condiciones, pero en este caso ya entra en un juego distinto. Para mí esto ya no es inclusión”.

