Miss Jamaica entró a cuidados intensivos tras su caída en el Miss Universo

Lo que parecía un simple resbalón, ha terminado en una situación grave para Gabrielle Henry. Este es su cuadro clínico

La caída de Gabrielle Henry en la ronda preliminar del Miss Universo 2025 parecía la de una más que le suelen ocurrir a las reinas de belleza. El 19 de noviembre pasado se notificó por parte de la organización del vento que Henry estaba hospitalizada, pero que "no sufre ninguna lesión que ponga en peligro su vida".

Sin embargo, esa situación ha cambiado drásticamente ya que este viernes 21 de diciembre se informó que fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo dio a conocer la organización de Miss Universo Jamaica a través de un comunicado.

El texto señala que hasta la hermana de Gabrielle, llamada Phylicia y que es doctora, viajó hasta Tailandia para seguir la recuperación de la miss. Pero se encontró con un cuadro complicado según detallaron en el documento.

"Gabby no está yendo tan bien como hubiésemos esperado. Pero el hospital continúa dándole el tratamiento acorde", señaló Phylicia. Se espera que Gabrielle esté por los menos siete días más en UCI. Aunque no se aclara cuál es su cuadro clínico.

RELACIONADAS Miss Jamaica cae del escenario durante la preliminar del Miss Universe 2025

El comunicado hizo un llamado a la oración por la vida de Henry y solicitó respeto para la familia, es decir que se eviten especulaciones o comentarios negativos al respecto de lo que le sucede.

Comunicado completo sobre la Miss Jamaica

¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica en el Miss Universo?

El incidente ocurrió mientras Henry caminaba por la pasarela, aparentemente sin notar que la extensión de la plataforma terminaba. La caída fue repentina y ocurrió en un tramo del escenario en el que la modelo no pudo corregir su paso.

Debido a la caída, Gabrielle tuvo que ser retirada de inmediato del lugar en una camilla, lo que generó gran preocupación tanto entre las concursantes como entre el público internacional que seguía el evento. Ella fue trasladada inmediatamente al hospital, este hecho se viralizó, pero nadie imaginó que terminaría así.

Así fue la caída de Miss Jamaica en uno de los espacios huecos del escenario, la sacaron en una camilla 😓 #MissUniverse pic.twitter.com/AKr97IVnFK — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!