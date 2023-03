Es de profesión abogado, pero hace 17 años Milton Freire descubrió en el sector inmobiliario una pasión que lo llevó a estudiar un diplomado en Administración de Empresas Inmobiliarias y en Tributación y también Desarrollo Directivo. Hoy, el gestor de la nueva Mocolí responde El Cuestionario.

¿Esta de acuerdo con las ciudades de 15 minutos de las que tanto se habla últimamente?

Todo ordenamiento territorial debe pensar en eso. Si hago un proyecto urbanístico tiene que ir de la mano que la gente tenga servicios, plazas de trabajo, educación y evitar toda migración que se hace de un sector residencial de un cantón como Samborondón, tener que trasladarte una hora o 90 minutos para trabajar en Guayaquil. Son desarrollos de ciudades satélite. Es un avance.

Pero hay quienes dicen que se coarta la libre movilidad. Hablan de control de masas, del nuevo orden...

Si estoy en un lugar en el que tengo todo para que mis hijos se eduquen, se entretengan, realicen actividades físicas, para mí eso es calidad de vida.

Y si vivo en una urbanización de Daule o Samborondón y mi trabajo queda al sur de Guayaquil, ¿se haría teletrabajo?

A eso vamos, al igual que las grandes ciudades. Estoy de acuerdo. Pero también lo estoy con el derecho a la movilidad, no hay que cruzar esa línea. Si a mí me gusta atravesar la ciudad, tengo la libertad de hacerlo. Son excepciones.

Sería una medida radical, tomando el caso de Oxford. ¿En qué es radical Milton Freire?

Hace mucho leí un libro que se llama Ligero de equipaje (de Tony de Mello) y aprendí a no esperar de nadie. No tengo expectativas de quien no está obligado a darme lo que yo quiero, ahí vienen las decepciones y las depresiones. Cuando no esperas nada de los demás y te sorprenden, te sentirás doblemente agradecido.

¿Y de usted qué se puede esperar?

Vivo con una convicción. La vida te enseña y te dice “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”; pero lo que te dice la Biblia es “haz con otros lo que tú quieres que hagan contigo”. Uno es pasivo, el otro es activo.

Insisto: ¿qué se puede esperar de usted?

Trato a las personas como quiero que me traten, ayudo como me gusta que me ayuden. Mi estilo de vida es de acción, de ser proactivo.

¿Y qué ejecuta ‘de una’?

Han sido doce años haciendo urbanizaciones. Cuando mi equipo de trabajo llega con algo que domino, los temas municipales, trámites, diseños, mi respuesta es rápida, pero con base en mis conocimientos y experiencia. Disfruto mucho de mi trabajo.

¿Y fuera de su trabajo en qué otras cosas es proactivo?

El ejercicio me gusta bastante. Me despierto a las 05:30. Veo el amanecer mientras camino o me ejercito. A mi esposa la despierto a veces para que me acompañe.

Sus estudios como abogado los ha aplicado en el trabajo que desempeña hace más de una década. Juan Faustos

¿Cuándo es drástico?

No suelo hacer las cosas bien cuando alguien me está viendo, las hago cuando nadie me ve. Podría sacar a mi perro y que haga sus necesidades en el parque porque no me están viendo, pero no lo puedo permitir. Me ha tocado que en caminatas largas con mi mascota he tenido que regresar a la casa para ver otra funda.

Un hombre políticamente correcto.

Sí y lo soy no cuando la gente me ve. Lo hago por mí.

¿Si hubiera continuado en el mundo de las leyes, habría preferido ser fiscal o abogado defensor de un caso?

Cuando ejercí me dedicaba a la parte tributaria y era proempresa. Siempre busqué lo justo, lo equitativo.

No importa quién seas tú, sino quién está detrás de ti.

¿Usted, que construye ahora en una isla, diseñaría una cárcel como Alcatraz en San Francisco, California?

Claro que sí. Si lo dices por Bukele, de pronto, todos quisiéramos tener uno aquí. No participo en política, pero claro que haría un centro de rehabilitación si me lo encargan. Hemos construido de todo.

¿Y a quién enviaría de cabeza?

Soy provida, pero sí creo que hay delitos con los cuales dudo mucho que la persona se rehabilite. Cuando alguien mata o viola a un niño, creo que tiene retorcida su mente. Hacemos un favor a la sociedad si lo mantenemos alejado. No todos pueden ser reinsertados.

¿Y usted lo puede todo?

Hasta ahora, todos los retos, a nivel profesional, los he asumido. Inclusive no teniendo ‘expertise’, me rodeo de mi equipo de trabajo que lo sabe hacer.

¿En qué no incursionaría?

En algo muy técnico o que tenga que ver con electricidad.

¿Qué proyecto de Guayaquil le gustaría tomar para revivirlo?

El centro de la ciudad, donde crecí y mi padre tuvo negocios. Pondría mis ojos en él, pero tendría que partir por la seguridad.

¿A usted lo han rescatado?

De niño me caí en un desagüe. Tenía cuatro años y como tenía el cabello largo pudieron sacarme gracias a Dios, pero fue traumático.

Aunque es un hombre cristiano evangélico, disfruta de otros ritmos como la salsa, aunque confiesa que es muy malo bailando. Juan Faustos

¿Quién fue un puntal importante en su vida para hacer aquello a lo que se dedica ahora?

Mis padres. La fuerza y el hecho de levantarme vienen de casa. Ellos me educaron con el ejemplo, con lo que yo vi.

¿Qué lo pone triste?

Ver niños en la calle me duele, porque tengo hijos. Cuando voy a Guayaquil siempre llevo pan porque hay mucha mendicidad. Dijo Cristo que es mejor dar que recibir y siempre hacerlo en voz baja, no publicitario.

¿Católico?

Cristiano evangélico, pero soy abierto con quienes no lo son, porque más son las cosas que nos unen que las que nos separan. No soy religioso.

¿Es abierto a ritmos que no sean cristianos?

Escucho de todo, pero no dejo que se vuelvan una semilla en mi mente.

¿Qué piensa del reguetón?

(Risas) No me gusta mucho. Solo dos canciones, por ahí.

Entonces no ha escuchado la canción de Shakira y Karol G...

(Risas) A Shakira la vi en el año 2007. También por ir a ver a Marc Anthony me calé el show de Maluma, porque él lo abría. Pablo decía ‘Canta y alaba, pero con entendimiento’.

No puedes tomar decisiones cuando estás con miedo. Surfea la ola.

¿Y qué tal canta usted?

Horrible, en la ducha lo hago.

¿Qué canta?

Luis Miguel, Cristian Castro, Maná, Vilma Palma e Vampiros. Me quedé enamorado de los 90.

¿Cuánto tiempo tarda en la ducha?

Diez minutos a lo máximo.

¿Qué es lo primero que se lava?

El cabello (risas).

¿Con qué animal se identifica?

Con el tigre y también con el águila. Cuando el águila llega a la vejez, golpea su pico contra la roca hasta que este cae. Antes de eso, se arranca todas las plumas, pero meses después le crece un nuevo pico y aparecen nuevas alas, se rejuvenece. En la vida hay que renovarse y yo no tengo miedo a volver a empezar.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Es malo para bailar, principalmente ritmos tropicales como la salsa y la cumbia.

De niño sufrió asma, por lo que no pudo aprender a jugar fútbol. Cuando se curó ya tenía dos pies izquierdos, pero aprendió a nadar y ha sido beneficioso, pues de adolescente por casi se ahoga y hoy en día nada para tratar su lesión en la espalda.

Fue padre por primera vez a los 38 años.

Es amante de los asados, podría comer carne todos los días.

Fan de las artes marciales mixtas y de Chito Vera.

EN CORTO

Fortalezas: Proactividad, cero temor, familia.

Debilidades: La comida.

Olores: La brisa del mar.

Sabores: El coco.

Colores: Azul.

Fobias: Soledad.

Manías: Perfeccionista.

Equipo: Barcelona.