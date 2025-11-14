“No jueguen conmigo”: Millie Bobby Brown enfrenta a fotógrafos con su bebé en brazos

La actriz de Stranger Things vive su maternidad junto a su esposo, y con ella, encarar fotógrafos que intentan acercársele

Millie Bobby Brown, la actriz conocida como Eleven en Stranger Things, y su esposo Jake Bongiovi adoptaron a su primera bebé en agoste de 2025. Ambos anunciaron la noticia a través de Instagram, donde Millie compartió: "Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de adopción. Estamos más que emocionados de embarcar en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos 3".

No han revelado el nombre de la niña ni detalles personales, ya que quieren proteger su privacidad hasta que ella sea mayor y pueda decidir si compartir su vida. Noah Schnapp, su compañero de Stranger Things, es el padrino de la bebé

En una entrevista reciente con British Vogue, Millie habló por primera vez sobre la maternidad, describiéndola como un "viaje hermoso y asombroso" que les ha traído "alegría infinita". Dijo que la bebé les ha enseñado mucho, les da una nueva perspectiva sobre lo que importa, y que sus días están llenos de abrazos, risas y amor.

Ella y Jake dividen las responsabilidades parentales al 50-50, y aclaró que no es su lugar poner a su hija en el foco público sin su consentimiento.

¿Qué pasó con los fotógrafos?

Hace unas horas, el 14 de noviembre resultó en un incidente en Londres, en el que Millie confrontó a paparazzis que la rodearon mientras llegaba a The Ivy Soho Brasserie para una proyección de Stranger Things 5.

Vestida con un abrigo de cuero negro, llevaba a su hija en brazos, con el rostro cubierto por una tela, y les dijo algo como: "Estoy sosteniendo a mi bebé, no jueguen conmigo ahora" o "Estoy con mi bebé, aléjense de mí", mientras les pedía que se apartaran.

millie bobby brown aka paparazzi biggest nightmare pic.twitter.com/QgGmYa9vQm — redhead bobby brown lover (@mbbelel) November 14, 2025

En el grupo se encontraban Noah Schnapp, Jake Bongiovi y un guardaespaldas, que rápidamente entraron al restaurante detrás de la celebridad.

Esto ha generado reacciones en redes, con fans criticando a los paparazzi por invadir su espacio. Mientras que la pareja, que se casó en 2024, sigue apreciando la privacidad y protegiendo a su bebé desde el anuncio de adopción.

