Miguel Cedeño habría cumplido 37 años este 8 de mayo

El 8 de mayo, Miguel Cedeño (quien fue presentador del desaparecido espacio 'De boca en boca', de TC) habría cumplido 37 años. Su hermana, la exreina de belleza María Belén Cedeño, lo recordó en sus redes sociales. Siempre está presente en su corazón y en su mente. Mantenían una linda relación. “Nace el TV host favorito de mi corazón y el de muchos más. Te amamos infinitamente y nuestro amor será eterno como la promesa de Dios. Por siempre y para siempre”, expresa el mensaje. El próximo 28 de junio se recordarán dos años de su partida a causa de un cáncer linfático.

Miguel habría celebrado su onomástico con su hermano del alma, el productor de TC Marlon Acosta. Ambos nacieron el mismo mes.

La hermana no fue la única que lo recordó, también su gran amiga Jennifer Pazmiño: “Mi taurino favorito, serás siempre irremplazable no solo para mí sino para todos los que te conocieron y por supuesto para la TV ecuatoriana. Me haces demasiada falta, pero te siento siempre cerca de mí. Sobre todo siento que tuviste mucho que ver con lo que estoy viviendo ahora, y que eres un angelito que nos cuida a las dos”. Ella espera una niña.

Además Mauricio Altamirano, quien está en Estados Unidos, lo evocó con estas palabras: “Mi gordo bello, tu partida aún nos duele a toda tu familia y amigos. Es fácil decir que la vida continúa, es fácil creer que el tiempo cura las heridas, pero no siempre es así. Sé que no quieres vernos tristes, por eso procuramos no dar pena en redes sociales porque nunca te gustó eso, peor tanto drama. Estoy seguro de que quieres que te recordemos con alegría y te imagino regañándome para que no llore”.

