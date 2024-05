Verito Álava, un embarazo sorpresa

La influencer Verito Álava se convertirá en mamá. Tiene 13 semanas de embarazo. Tanto ella como su esposo, Tim McGuire, ambos de 31 años, están que saltan de la felicidad. Ellos conocen el sexo del bebé, pero no desean revelarlo hasta que Verito organice un encuentro en las redes sociales con su comunidad, con la que comparte todo y que la acompaña en las diferentes etapas de su vida.

Andrea Bucaram dice que Cinthya Coppiano actúa y no es real Leer más

Tienen algunos nombres seleccionados: Stella, Mía, Sofía, en el caso de que sea una nena; o Anthony, William y Liam, si el que llega es un varón. Complicada elección.

(Te invitamos a leer: Andrea Bucaram dice que Cinthya Coppiano actúa y no es real)

Se casaron en noviembre del 2023 en Estados Unidos y viven en Michigan. “No me esperaba quedar en estado, no lo planificamos. Estaba en un proceso de adaptación, en un duelo migratorio. Es lo que se siente cuando se reside en otro país. Seguramente muchos lo sentirán así”, comenta.

No ha tenido achaques, pero no soporta el olor del café. “Antes lo bebía mucho, ahora me mata, no lo tolero. Tengo antojos de comida ecuatoriana, me provoca un ceviche, me dan ganas de comerme los dedos de las ganas. Se me antoja el limón con sal, consumo mango, pepino y zanahoria con limón y sal. No hay grosellas, extraño Ecuador. Sé cocinar platillos con verde, cuando me provoca me preparo bolón y patacones”.

Robo en academia musical



José Solano y Segundo Rosero. Cortesía

La delincuencia no da tregua. A José Solano, uno de los músicos del cantante Segundo Rosero y dueño de la academia de requinto y guitarra que lleva su nombre, los amigos de lo ajeno lo visitaron aprovechando que él se encontraba en Perú por asuntos laborales. “

Se llevaron de mi escuela: guitarras, pianos, bajos, tarjetas de sonido, micrófonos, requintos, parlantes, televisores utilizados para las clases y hasta una caja de herramientas. La pérdida es de casi diez mil dólares, destruyeron todo”, cuenta muy afectado por el perjuicio causado. El 2 de mayo se fue de gira con Segundo Rosero. “Seguramente los delincuentes me han estado siguiendo, chequeando mis movimientos. No tengo esperanzas de recuperar nada. Esta situación me tiene deprimido, todo lo conseguí con esfuerzo y mucho trabajo. No confío en la justicia”.

La Potra cada vez baila más



En los noticieros mañaneros es el pan nuestro de cada día ver a los presentadores, entre ellos Mauricio Ayora, de TC, y Allison Carrillo, de RTS, saltar y bailar de una manera excesiva. Se busca estar informado, no recibir clases de danza a esa hora.

La Potra Carrillo. Redes sociales

Seguramente es un pedido de sus jefes para que el espacio sea menos formal. En el caso de Allison, cada día brinca y baila más en 'El despertar de la noticia'. Aquello ya no es ni espontáneo, sino forzado.

Renier genera contenido



Renier Izquierdo fue parte de TC. Estuvo en 'Soy el mejor' y en 'De casa en casa'. Ahora apareció en 'En contacto' como un talento invitado al segmento de cocina de José Urrutia y en 'Hackers'. El cubano, que se convirtió en padre, quiere estabilidad laboral, pero por el momento no la tiene.

Concluyó su temporada en el reality de TC, iba a estar otra vez en 'De casa en casa', pero aquello no prosperó. En 'Hackers' dicen que una presentadora y reportera pidió su cabeza, es decir Silvana Torres. ¡Qué poder! Ni Ana Buljubasich lo tenía. Renier debe generar y esa seguramente es la forma que tienen él y la gente de ese espacio farandulero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!