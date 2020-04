Miguel Cedeño se entretiene viendo series de asesinos en Netflix

A Miguel Cedeño le gusta ver en Netflix el documental sobre el asesino en serie Ted Bundy. "Me lo habían recomendado pero por falta de tiempo no lo había visto. He aprovechado la cuarentena para verlo y me ha encantado, me parece muy interesante", dice el presentador del programa 'De boca en boca', de TC.

Bundy era uno de los asesinos en serie más activos y temidos de los 70. Durante cinco años, torturó, agredió sexualmente y asesinó al menos a 30 mujeres en Estados Unidos, a menudo profanaba sus cadáveres.

Combinaba una mentalidad fría y despiadada. Además, era atractivo y carismático. Debido a una combinación de estos factores, fue capaz de evitar que lo capturaran durante otros cinco años.

El documental está basado en una serie de entrevistas grabadas poco antes de su ejecución en 1989. Estas entrevistas, en las que Bundy habla de sus motivaciones y metodologías, no habían salido a la luz.

El espacio lo ha dirigido Joe Berlinger, que también estuvo al frente de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, la película en la que Zac Efron tiene el papel del asesino. Sobre él se han hecho libros, largometrajes y documentales.

Su atractivo era uno de los ganchos que usaba con las mujeres. Archivo

Miguel durante el confinamiento también ve largometrajes de Disney, entre ellos, 'La Cenicienta', Harry Potter y Toy Story.