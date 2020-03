Eduardo Andrade: "Prefiero las docuseries de Netflix"

Aunque Eduardo Andrade es muy activo, el presentador del programa 'BLN' de Canal Uno está cumpliendo la cuarentena a cabalidad. Ya lleva 17 días en casa. Aprovecha el encierro para ver series de Netflix. "Yo prefiero los documentales, programas variados y los históricos", cuenta.

En su lista están '100 humans', 'Pandemic, How to Prevent an Outbreak', 'Bloodride', 'Dirty money' y 'Conan el bárbaro'. Con el coronavirus "creo que espacios como 'Pandemic, How to Prevent an Outbreak' se han disparado. En esta docuserie se conoce a los héroes en la primera línea de la batalla contra la gripe y se aprende sobre sus esfuerzos para detener el próximo brote global. Yo la veo sin problemas, pero tal vez no sea idónea para todos".

Otra que le ha llamado mucho la atención es 'Dirty Money', una serie-documental de seis episodios. Cada uno narra la historia de un fraude empresarial. No cuenta con actores, participan los afectados

"En otras plataformas he visto espacios sobre arreglos de casa. Aquello me encanta porque soy de los que les gusta tener su hogar muy cuidado, desde el jardín hasta el dormitorio".

Durante este confinamiento dice que hizo lo que la mayoría limpiar, "luego he practicado ejercicios y hasta he cocinado. He tratado de racionar la comida. No se puede estar preparando manjares, pero sí algo sencillo. Lo poco que he pedido, lo he hecho por Internet. No he salido para nada. Además me he mantenido en contacto con mi familia. Mi hermana Heidi está en España con mi cuñado Xavier y mi sobrino Teo. Tengo otros parientes en Reino Unido e Italia".

Eduardo considera que existe mucha información falsa. Por ello ha hecho Instagram live con gente del medio, abogados y comunicadores como Juan Carlos Aizprúa, de Ecuavisa.