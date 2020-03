Netflix: Janann se enganchó con Lucifer

La excantante de Kandela & Son, Janann, se considera una mujer inquieta y muy activa que le gusta planificar su día a día. Pero, de un momento a otro, todo lo que tenía agendado quedó paralizado debido a la cuarentena obligatoria que vive Ecuador como medida de prevención contra el Covid-19.

Eduardo Andrade: "Prefiero las docuseries de Netflix" Leer más

Ante esta situación, la manabita de 22 años, se ha visto obligada a cambiar su rutina de trabajo, por la plataforma Netflix, en cuyas series se ha refugiado para no caer en el aburriemiento. Entre sus favoritas y las que ella recomienda como imperdibles a sus seguidores están Lucifer y Las chicas del cable.

"Estoy viendo Lucifer, una serie de acción con algo de amor. Se trata del diablo que ha llegado a la Tierra en el cuerpo de un actor guapísimo que me encanta. Él se enamora de una mujer normal. Es una detective a la que ayuda en sus casos y la lleva a resolverlos. Estuve una semana viendo la serie. Solo me levantaba para cocinar algo y correr a seguir viéndola. Incluso hasta me descuidé de los ejercicios, pero lo terminé de ver", comentó la cantante.

Otra de sus preferidas por lo que significa el empoderamiento de la mujer es la serie dramática española Las chicas del cable. "Yo la recomiendo porque habla del cambio y la libertad de la mujer. Está ambientada en los años 20 donde las mujeres no tenían las mismas oportunidades que tenemos actualmente para poder trabajar. Todo empieza cuando las chicas laboran en una empresa de telefonía y tenían que unir los cables de las llamadas, eran el nexo de la comunicación entre dos personas. Ahí ves cuando las mujeres podían votar, cómo no se les permitía ser libres y caminar solas. Habla también de la violencia intrafamiliar hacia una de ellas y su reacción ante eso. Nos da un ejemplo de todo lo que hemos alcanzado hasta ahora".