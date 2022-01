El reportero y presentador del espacio de farándula 'De boca en boca', Miguel Cedeño, ha utilizado su perfil de Instagram personal para dar las primeras palabras al público, luego de que se conociera que padece cáncer linfático. Esto fue en el mes de diciembre, sin embargo, por su recuperación había preferido mantenerse alejado del foco mediático.

La tarde del 21 de enero, Miguel publicó una larga y sentida carta agradeciendo el apoyo de cada uno de sus amigos y sus seguidores. En el texto explica que este proceso médico le ha ayudado para crecer, que se encuentra optimista y que hoy también finalizó su segundo ciclo de quimioterapia.

"Cuando mi doctor me dijo: 'Miguel, tienes cáncer", pasaron muchas cosas por mi mente. Primer mi mamá que estaba a mi lado jamás soltó mi mano. Luego mi hermana, familia y mis amigos, mis seguidores bellos y tú que estás leyendo esto. Me dije: '¿Será una pesadilla? 'No puede ser verdad!'", cuenta al inicio de la misiva.

Cuenta también que ha llorado mucho y que se ha refugiado en la religión. "Gracias a mí no es imposible poder superarlo. Él está conmigo en este proceso (y no porque padezca de cáncer recurro a Dios). Quienes me conocer saben que siempre ha sido un pilar fundamental durate toda mi vida".

Miguel aclara también su estado de salud, una forma de respuesta a las fotografías retocadas en las que habían alterado su aspecto físico y que circularon por Internet. "Hoy finalicé mi segundo ciclo de 'quimio'... No estoy muriendo ni postrado en una cama. Tampoco la estoy pasando mal. No es fácil pero estoy disfrutando mi proceso. Soy el rey de la clínica", bromea el conductor conocico como 'La Cerecita'.

Además anunció que perdió su cabello pero que le gusta cómo se ve. "Quizá me anime y me haga fotos así pelado", escribe bromista. En la misiva agradece a todo el personal médico, a los directivos de TC Televisión y a la audiencia. "Tengo nuevas prioridades. Hoy entiendo que el cáncer llegó a mi vida con un propósito y es una oportunidad para inspirar a millones de personas más", dice como mensaje.

Tocar 'la campana de la victoria' es el siguiente reto que se ha puesto.