El presentador y reportero de farándula, Miguel Cedeño, se encuentra alejado de la televisión por su tratamiento de cáncer linfático. Sin embargo, la polémica está detrás de su nombre. Y sus amigos y personas más cercanas piden respeto para el comunicador.

En la mañana del 3 de enero, su amigo Marlon Acosta, quién se desempaña como director del noticiero de espectáculo 'De Boca en Boca', hizo una contundente publicación en Instagram pidiendo que detengan las noticias falsas sobre el estado de salud de Miguel.

"Hasta donde puede llegar la maldad de la gente que maneja páginas de farándula. Tomarse el tiempo de editar una fotografía de Miguel Cedeño para generar morbo y ganar seguidores. Señores, no crean nada lo que dicen estas pseudos páginas, el día que haya una noticia en redes sociales sobre el estado de salud de Miguel será publicado por su hermana @mabecedeno", escribió junto a la gráfica en cuestión.

Foto editada por las páginas de farándula. Instagram Marlon Acosta

En la imagen derecha se puede apreciar la edición en el rostro de 'La Cerecita', como lo apoda el mundo de la prensa rosa al reportero. Marlon detalla los cambios en su post de Instagram. "Como pueden observar la foto de la izquierda es la original publicada por Miguel en su cuenta hace más de un año, la otra es la maliciosamente editada. Supuestamente intentan ver que se la caído el pelo y las cejas".

En la publicación varios famosos apoyaron las palabras del director. "¡Dios mío! Jugar con la salud de la gente... No hay palabras", escribió María Fernanda Pérez. Por su parte, Cinthya Rabi comentó: "Infelices. ¡Cómo se les ocurre hacer eso! ¡Basta! Ahorita les reporto mi @marlonacosta5579 y que Dios los perdone, con eso no se juega". Dora West, también quedó asombrada por el suceso. "No puedo creer el corazón y el alma tan podrida de algunas personas. ¡Dios! ¿Cómo pueden?".

Aunque no menciona una página en concreta, dejó el mensaje de marcar como spam la información falsa y de medios no oficiales sobre la salud del periodista. "Que corazón tan podrido el de esta gente al igual de otros por ahí que solo quieren generar a través de la salud de Miguel".

