La presentadora Michela Pincay, tras sus relaciones sentimentales con Efraín Ruales y Dave Morales, aprendió la lección. Ahora prefiere mantener alejado de la prensa y de los comentarios a su nuevo amor, Emilio Terán.

Emilio, quien nació en Ecuador pero vive en Miami, es experto en marketing, y la presentadora del programa 'De casa en casa' lo conoce desde hace muchos años y han sido amigos por muchísimo tiempo.

“No voy a hablar de mi vida sentimental, lo dije hace un año. No voy a esconder mi relación, pero tampoco quiero hablarla”, es lo único que comentó Michela. Su último romance con Dave Morales fue muy manoseado y muy polémico, incluso hubo acusaciones y se siguió un proceso legal.

Ella la pasó mal y quiere manejarse de manera distinta y está en su derecho. Ahora ya sabemos por qué Michela viaja con frecuencia a Estados Unidos.

La presentadora está contenta porque el lunes 8 de noviembre cumple 11 años en TV. "Son 11 años desde que tomé una de las decisiones que más feliz me ha hecho en la vida. Decidí entrar a la televisión sin saber qué iba a pasar, solo me lancé y ya. Este trabajo me ha regalado tantos momentos únicos que es imposible contarlos, miro atrás y digo: 'parece que pasó un día' pero la verdad es que decir eso sería muy injusto conmigo misma.

No recuerdo haber tenido nunca vacaciones largas, imposible decir que todo lo logrado ha sido de la noche a la mañana porque realmente no he parado. Me he esforzado todos los días, por eso hoy me abrazo y me felicito, jamás me he desubicado y he respetado tanto esta profesión que intento siempre cumplir con mis horarios, ser responsable, tener iniciativa y aportar desde mi lugar".