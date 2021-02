Melissa Klein: “Yo nací inspirada”

Según el diccionario, la inspiración es “un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc., especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte”. Alrededor de esta palabra y momento mágico por el que atraviesan las personas, hay muchos mitos, entre ellos, si uno la tiene que buscar o si llega sola.

Cuando le hicimos estas preguntas a Melissa Klein, ella tajante y con seguridad respondió: “Yo nací inspirada, vivo inspirada”. Y añadió que la tiene más cerca cuando está en contacto con la naturaleza, pues así se siente más tranquila y logra liberar todas las tensiones que le da vivir en una ciudad.

Actualmente está volcada al diseño de trajes de baño con su marca propia. Sin embargo, Melissa trabaja todo tipo de prendas, desde ropa elegante, para trabajo hasta playera, entre otras.

Conozca todo lo que nos reveló la diseñadora, desde sus inicios hasta cómo ha venido construyendo un estilo propio con el que destaca.

Europa como referente

Su inquietud por la moda inició en Europa. Vivió en Florencia, Italia, durante seis años. Se fascinó con la versatilidad y la personalidad de la gente a la hora de vestir. “Ahí la moda cambiaba por día y se veía en la calle. Esto me quitó el miedo de ponerme ciertas prendas y empecé a experimentar conmigo misma distintos tipos de moda sin ningún tipo de vergüenza”.

Este traje pueden utilizarlo mujeres de cualquier talla. Como dice ella, ahora hay mucha más libertad de usar cualquier tipo de prendas. Puede combinarse con zapatos deportivos, flats y tacones. FOTÓGRAFO: GERARDO MENOSCAL

¿Cómo fue el impacto al regresar a Ecuador?

Me dio un shock cultural porque la gente me veía rara por estar ‘sobre vestida’ en Guayaquil. No encontraba nada que me gustara y empecé inmediatamente a hacerme mi propia ropa.

Cuando tenías doce años, tu mamá (Patricia Klein) te regaló tu primer maniquí. ¿Qué significó ese regalo?

Fue una herramienta para que yo pudiera diseñar con menos dificultad. Al inicio, yo no sabía coser y amarraba las prendas, las probaba en mi propio cuerpo, las tenía que sacar y volver a poner, era toda una complicación. Cuando me lo dio, solucionó bastantes problemas. Ella no pensaba que iba a seguir su misma carrera, ninguna se lo imaginó ya que al principio lo veíamos como un hobbie.

¿Tuviste dudas de dedicarte a esto?

Para mi fue difícil escoger mi carrera porque siempre tenía que girar todo alrededor de la parte artística y del diseño. Yo estudié Diseño Industrial en Florencia y fue maravilloso. A mi regreso tenía problemas en aplicar ese trabajo a mi vida y ya, estando aquí, decidí que quería estudiar en el ITAE una especialización en escultura con mención en grabado. Me di cuenta de que tenía bastante talento en el arte y al mismo tiempo en el diseño se estaba desarrollando una carrera aledaña en la cual yo me estaba vistiendo a mí misma, pero mis amigas me querían comprar la ropa. De alguna manera estas dos carreras convergen, yo ahora hago diseño textil.

¿Algún momento en especial te hizo reconfirmar que querías seguir en este camino?

Sí, fue cuando apareció la tecnología para que pueda hacer mis propios textiles. Ya los estaba haciendo en serigrafía pero para ciertos diseños era muy complicado y en Ecuador no existía el diseño de estampación. Cuando apareció esto fue una gran ayuda.

“Nunca me importó que la gente me viera raro por vestir diferente”

Como ya lo contó, el regreso de Melissa a Ecuador después de varios años viviendo en Europa influyó directamente en la construcción de un estilo muy personal y particular para vestirse. Aunque reconoce que vivir en una ciudad calurosa como Guayaquil trae ciertas limitaciones para el uso de cierto tipos de prendas, ella hace lo que quiere y “cada vez me importa menos lo que piensan los demás y estoy segura que se ven muy bien las cosas que me pongo”, añade.

“Todo el tiempo aplaudo a la mujer femenina, a la mujer que tiene un rol importante, a la mujer trabajadora, a la mujer política. Yo visto a una mujer empoderada”.

Melissa Klein

¿Qué rige tu estilo a la hora de vestir?

Tengo una creencia que es que cuando estoy deprimida me visto bien porque al menos algo tengo que tener alegre en mi vida. Justamente el año pasado que pasamos encerrados, yo empecé a usar todas las prendas de mi clóset, fui más atrevida pensando en que si no habría un mañana, lo que tenemos es hoy. La actitud es lo que más importa.

¿Qué prendas y colores no pueden faltar en tu armario?

Vestidos cortos y largos para usar en el día, botines para la lluvia que hay ahora en Guayaquil porque las sandalias, por más bonitas que sean, se destruyen. Shorts, un blazer largo y jumpers que los utilizo muchísimo.

En este conjunto, blusa y falda pueden usarse por separado y complementar otros outfits. Tal como aparece en la foto, lo utiliza tanto en el día como en la noche, solo varía en los complementos.. FOTÓGRAFO: GERARDO MENOSCAL

¿Un look que la saque de apuros?

El jumper, porque es muy versátil.

¿Qué estilismos ha incluido en su diario vestir que pensó nunca lo haría?

A lo largo de mi vida, he pasado por todo, desde emo, dark (risas) hasta alegre, quinceañera. El hecho de haber experimentado por todos los estilos es lo que me ha hecho llegar al que tengo actualmente, ha sido muy divertido. Hubo una época en la que hasta como rapera me vestía.

¿En qué se fija a la hora de comprar ropa?

Yo me fijo en lo que me hace falta en el clóset. Bien o mal, la ropa se desgasta así uno la cuide. Hay que renovar cada cierto tiempo, hago un ‘refill’ de mis básicos que son shorts, pantalones, faldas, vestidos, ropa para ejercicio, zapatos de caucho y trajes de baño.

Este look ejecutivo, citadino y caluroso combina shorts y una camisa que tiene una especie de corbatín, ideal para reuniones de trabajo o un evento en el día. Ojo a los botines. FOTÓGRAFO: GERARDO MENOSCAL

¿Referentes en el mundo de la moda que la inspira?

Brasil refleja tanto el clima como la alegría latina, y de ahí hay ciertas marcas de pantalones de baño que me gustan mucho como Rosa Chá, Adriana Degreas y Movimento. De Europa, me encanta Jacquemus, me parece fresco, elegante, hype, por algo es el diseñador del momento. Fendi también me parece maravilloso.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Fanny Fernández (Ig: @fannyfernandez.makeup). Peinado: Gisella Bardi (Ig: @gisellabardi). Locaciones: Plaza Guayarte (Ig: @plazaguayarte) centro de Guayaquil y El Mono Goloso (Ig: @elmonogoloso).