Las tendencias de moda en Premio Lo Nuestro 2021

Todos los años, Miami es la sede de Premio Lo Nuestro, evento en el que se conmemora lo mejor de la música latina. Su más reciente edición se llevó a cabo la noche del jueves 18 de febrero y además de las presentaciones musicales, entre los aspectos que más llamaron la atención redes sociales fueron los looks de los asistentes a la famosa alfombra rosa.

Según la asesora de imagen Alejandra Paredes este tipo de eventos masivos suelen convertirse en un referente a las tendencias que se llevarán en los próximos meses ya que las celebridades son quienes inspiran a muchas más personas a nivel mundial en sus looks. Eso sí, no todos los invitados a las premiaciones musicales o artísticas van bien vestidas.

Algunas personas también suelen ser mal asesoradas por sus estilistas y no por eso, sus outfits logran favorecer su figura o siguen el código de etiqueta. La experta comenta quienes fueron las celebridades más destacadas del evento:

Dayanara Torres

Su vestido bicolor marca tendencia por su estilo clásico y glamuroso. La ex esposa de Marc Anthony apostó por un look con strapless que realza su silueta. El color magenta y rojo combinan a la perfección.

Dayanara Torres instagram @premiolonuestro

Yuri

La cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana resaltó positivamente por su vestido metálico. Paredes menciona que esta tonalidad está en tendencia desde hace varios meses.

Yuri instagram @premiolonuestro

Nathy Peluso

El animal print es un estampado que también viene con fuerza en el 2021. En el caso del look de la cantante argentina, la experta comenta que ella hubiese optado por zapatos más descubiertos para que vayan en armonía con el vestido que transmite sensualidad.

Nathy Peluso instagram @nathypeluso

Carlos Rivera

Sin duda, fue uno de los artistas masculinos mejor vestidos de Premio Lo Nuestro. Lució un traje sastre metalizado junto a una clásica camisa blanca y corbata negra.

Carlos Rivera efe

Chiquis Rivera

La cantante estadounidense apostó por un sensual vestido de terciopelo ceñido al cuerpo. En la cintura, el diseño encarrujado marca mucho más su silueta.

Chiquis Rivera @premiolonuestro

Paulina Rubio

La cantante, empresaria y actriz lució un romántico vestido de gasa en tono rosa. En redes sociales es reconocida como una de las mejores vestidas del evento.

Chiqui Delgado

Fue una de las mujeres que más llamó la atención por sus mangas triangulares y abullonadas. Son similares al estilo de la casa de moda Balmain. Para generar un equilibrio, la parte inferior del vestido contaba con una abertura frontal.

Chiqui Delgado @premiolonuestro

Clarissa Molina

La actriz decidió usar un vestido formal con gasa y terciopelo. Está inspirado en la elegancia de la década de los 50.

Clarissa Molina @premiolonuestro

Marc Anthony obtiene un nuevo Récord Guinness Leer más

Looks a mejorar

Paredes menciona que hubo algunos artistas que no resaltaron de forma positiva en la alfombra rosa de Premio Lo Nuestro. Nicki Nicole optó por ir completamente en un look con mallas y dejando en descubierto su ropa interior. La experta menciona que ella hubiera añadido una falda de corte en A. Por su lado, Paloma Mami tuvo un outfit muy informal y Camilo optó por maxi prendas que no favorecen la estructura de su cuerpo y la composición del vestuario no es muy combinable.