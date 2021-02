Marc Anthony obtiene un nuevo Récord Guinness

Con más de 30 años en la industria musical, Marc Anthony sigue sumando distinciones que lo resaltan como uno de los mejores artistas latinos de la palestra musical. El puertorriqueño aprovechó su Instagram para dar a conocer a sus más de 11 millones de seguidores que recibió su tercera placa por parte del Libro Guinness de récords mundiales.

“¡El artista masculino con más premios ganados en Premio Lo Nuestro! Estoy sin palabras Gracias Guiness por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a Magnus Media Usa y a todo el mundo que ha estado detrás de esto. Eso sí no me lo esperaba. Estoy sintiendo muchas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡Ahora son tres y esto sigue! ¡Y esto sigue!”, fue el mensaje publicado por el artista.

Hasta la fecha, el cantante cuenta con 24 premios en esta ceremonia. También posee el récord por el mayor número de álbumes más vendidos a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista y otro por ser el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay (28). Celebridades como Alex Sensation, Tito el Bambino y Alexander Mijares lo felicitaron por su logro.

Lo que se viene

Marc Anthony se presentará hoy, 18 de febrero, en la gala de Premio Lo Nuestro 2021. Cantará por primera vez en vivo el tema 'De vuelta pa la vuelta' junto a Daddy Yankee. El puertorriqueño ha publicado varios videos en Instagram en los que muestra su preparación.

Antes de que inicie la premiación en Miami, habrá una alfombra roja y cantarán en el escenario cerca de 20 artistas. El evento inicia a las a las 20h00 y será transmitido por Univisión. Alejandro Fernández, Bad Bunny, Camilio, J Balvin, Maluma y Karol G son algunos de los cantantes que se disputan el premio a mejor artista del año.