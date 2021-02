Shalom Mendieta canta al ritmo de las congas

Si hay algo que distingue la propuesta artística de Shalom Mendieta de muchos otros cantantes, es que ella siempre se caracteriza por crear canciones que representen sus raíces latinas. Su tercer sencillo promocional 'Mi chinito' se estrena hoy, 12 de febrero, con un video musical grabado en distintas locaciones de la costa y sierra ecuatoriana.

Esta canción la presenta luego de un año alejada de los escenarios debido a la pandemia mundial. Shalom menciona a EXPRESO que siente muchos nervios y felicidad de volver al mundo musical porque “esa sensación de entregar una partecita de ti para que se vuelva parte de quien la escucha, es única”.

Shalom compuso la canción hace más de tres años, pero recién sale a la luz. “Luego de que ha pasado tanto tiempo, ya no veo la canción como para alguien en específico, sino que me siento como una narradora que cuenta la historia de un amor que migra de la ciudad al campo, se van a sembrar, a respirar aire puro y a vivir de la naturaleza. Bastante utópico, la verdad, pero soñar no cuesta nada”, dice la artista mientras ríe.

Debe saber

Daniel Espinosa y Fabricio 'Linqin' Quintero fueron los productores encargados del tema. También fueron parte de 'Mi chinito' los músicos Bryan Hidalgo, César Latorre, Daniel Cornejo, José Luis Gardella, Xavier Vera, Julián Gil y Fabricio Coronel. Además, en la producción del video participaron Andrea Salame, Gabriela Revelo y Rogelio Escobar; y en diseño de la portada, Gabriel Landana. El tema ya está disponible en todas las plataformas musicales.

El escenario la espera

Para retomar los conciertos que el 2020 le quedó debiendo, Shalom tiene planeado un show en vivo para el 5 de marzo en Paredero, Arte y Café (en Urdesa Central). Comenzará a las 21h00 y la presentación tendrá un aforo limitado, distanciamiento social y cumplirá con todos los requerimientos sanitarios. “Ha pasado ya un año desde que no le canto a un público, me imagino que cuando lo haga desbordaré felicidad”, recalca.

Preguntas rápidas

¿Por qué animarías a los demás a escuchar el tema?

Creo que hay muchas personas que, como yo, a veces quieren escapar de la rutina de la ciudad y que sueñan al menos por un momento en irse de la oficina a la playa, a la montaña, a ver paisajes nuevos y a respirar aire puro.

¿Qué es lo que más te gusta de ser cantante?

Que haya personas que se puedan identificar con mi música. Que me deje de pertenecer a mí, que la hagan suya, que la bailen y la disfruten. Es un placer compartido. Si bien la hora de componer es un proceso personal y bastante íntimo, es increíble que una obra de tu autoría trascienda las paredes de tu cuarto y pueda ser escuchada al otro lado del mundo. Siempre agradezco los mensajes que me llegan diciéndome que mis canciones los han tocado o que los ha hecho pararse a bailar.

¿Te gustaría hacer este año alguna canción en conjunto con otro artista? ¿Con quién sería?

¡Me encantaría! Puedo soñar mucho y decir que... ¿Vicente García? (Ríe).