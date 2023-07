Entre el príncipe Harry y Meghan Markle existe una gran crisis matrimonial. Ambos quisieron alejarse de Reino Unido para llevar una vida más tranquila, pero ni en Montecito, California, lo han conseguido.

Se conocieron en 2016 y desde entonces se volvieron inseparables, desde el primer momento apostaron por la relación y no les importó la distancia que los separaba. Siete años más tarde, la situación parece haber cambiado y el divorcio podría ser una de las salidas viables para esta pareja. Una decisión que tendría graves consecuencias para el príncipe Harry.

Los sucesos recientes que avivaron los posibles rumores se centran en los últimos distanciamientos. No celebraron su quinto aniversario el pasado 19 de mayo, en el cual debían festejar sus ‘bodas de madera’ por el tiempo que llevan de casados y tampoco muestran ningún gesto amoroso.

Según Tom Bower, periodista y biógrafo de la monarquía, la separación entre la pareja estaría muy avanzada. “Hay muchas personas en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Harry”.

Antes de contraer matrimonio, los abogados de la Familia Real le dijeron al hijo de Carlos III que firmase un acuerdo prematrimonial para estar respaldado económicamente. Pero él no quiso blindar su fortuna, estimada en unos 38 millones de dólares.

Quizás ahora es mayor por los ingresos generados por los podcast, los contratos con Netflix, el anticipo del libro de sus memorias. Aunque hay que descontar su alto nivel de vida y la seguridad privada que ellos pagan de su bolsillo. En caso de divorcio, Meghan podría reclamar la mitad de la fortuna al royal, dependiendo de las leyes en el país en el que inicien los trámites.

El príncipe Harry no ha sido el único miembro de la Casa Real británica que no ha querido firmar un acuerdo prematrimonial antes de pasar por el altar. Su padre, el rey Carlos III, no firmó ningún tipo de protección económica cuando se casó con Lady Diana Spencer, algo que supuso un verdadero calvario. El príncipe Guillermo tampoco quiso firmarlo con Kate Middleton cuando se desposaron en 2011.

Siguiendo las órdenes impuestas por Carlos III, Meghan y Harry han abandonado su casa de Frogmore Cottage. Pese a que vivieron durante seis meses en ese lugar, el matrimonio le tenía un gran cariño, ya que fue su primer hogar en territorio británico. El Palacio de Buckingham ha sido el encargado de anunciar que han devuelto las llaves.

Las pertenencias que aún se encontraban en el inmueble de Windsor han sido enviadas a su mansión de Montecito, California. Ahora, cada vez que viajen hasta Reino Unido, deberán hospedarse en hoteles o en casa de amigos. Frogmore llegó a las manos de los duques de Sussex como un regalo de Isabel II después de contraer matrimonio.

La decisión del soberano británico de que se marchen llegó después de que dieran la vuelta al mundo las memorias del príncipe Harry en las que arremete contra la Familia Real Británica, especialmente, contra Camila.