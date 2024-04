'Un mechón de pelo': un viaje emocional en voz de Tini

Como en una tormenta en alta mar durante la noche más oscura, subiendo y bajando entre aguas turbulentas. Así navega Tini la marea de experiencias vividas desde que inició su carrera, en su más reciente producción, 'Un mechón de pelo'.

El disco, que nace de un período de lucha personal y autodescubrimiento, es actualmente la entrega que se convierte en su trabajo más íntimo y contundente. A través de diez canciones relata secuencialmente las alegrías, tristezas, decepciones y pérdidas que tiñen su vida.

Este sello musical traza una nueva faceta de la cantautora, con un sonido más acústico, personal y, podría decirse, más maduro. “Mientras me diagnosticaban depresión y tenía que vivir con ello, me empezó a dar mucho temor. Por eso, aquí expreso cómo siento todo”, contó Martina en una entrevista para Apple Music.

El álbum, disponible en todas las plataformas musicales desde el pasado 11 de abril, es uno que se pasa volando. En menos de media hora (exactamente 27 minutos), cuenta los sucesos que vive hace más de un año y medio, cuando empezó el deterioro de su salud emocional.

Desde la enfermedad que puso en vilo la vida de su padre y el conflicto legal que este tuvo con Marcelo Tinelli, seguido de su paso por la televisión como actriz y sus rupturas morosas, la intérprete indaga en su interior y hace catarsis sobre este capítulo oscuro de su vida.

“A lo largo de este álbum tengo una conversación constante conmigo misma... Cuento un poco más a fondo todas esas noches que sentí que nunca más iba a volver a salir el sol, nunca más iba a amanecer”, recuerda.

Los títulos 'pa', 'miedo', 'ni de ti', 'ángel' y 'tinta 90' (escritos así, en minúsculas) son algunas de las composiciones que forman parte de este proyecto que fusiona pop, reguetón y hasta la electrónica.

Lo que lo hace especial

Pero este no es un disco para escucharse pensando exclusivamente en música, sino para conectar y disfrutarlo a modo de película autobiográfica. Es un viaje emocional que recuerda, en última instancia, que todos compartimos experiencias de amor, pérdida, esperanza y crecimiento.

Producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, el disco cuenta con elementos artísticos innovadores. Se hace uso de los audios que enviaban los familiares y amigos de Tini cuando ella cursaba la parte más difícil de su depresión.

Para el productor musical ecuatoriano Jaime Carrillo, este es un recurso excepcional. “Me parece fantástico poder encontrar un concepto en el álbum a través de notas de voz reales, ya que proporciona una dimensión íntima del artista al compartir mensajes de su familia o experiencias personales con amigos”, afirma.

En este punto coincide el analista y crítico Juan José Avilés, que refiere a la crudeza con la que Stoessel afronta a sus adversarios.

“Se mete mucho con los medios de comunicación y con la gente de redes sociales, diciendo que no tiene ningún fundamento para hablar de la vida de los demás. Les da durísimo”, comenta.

Y tiene razón. Pese a ser un álbum que intenta ser intimista en lo sonoro, hay canciones potentes, tanto en su ritmo como en su lírica.

Este álbum será fundamental para adolescentes y jóvenes adultos, ya que les ofrecerá la oportunidad de experimentar y reflejar su transición hacia la madurez a través de la música. Jaime Carrillo Productor musical ecuatoriano

En 'Me voy' podemos sentir el estilo tiradera, y es que en la composición de este tema también está Tiago PZK, cantante y amigo de Stoessel, conocido por su estilo que fusiona trap y rap y con quien comparte la canción 'Me enteré'.

Jaime considera que este es un trabajo que genera cercanía, ya que emplea recursos actuales que conectan con la audiencia.

“Me parece interesante cómo mezcla diferentes estilos musicales y generacionales en el álbum. En términos técnicos, destaco el diseño vocal de Tini, que resalta la modernidad de su música”, continúa.

Otra herramienta creativa es la incorporación de la técnica ‘Sprechgesang’, un término alemán que se usa para “referirse a una técnica vocal que se encuentra entre cantar y hablar, un elemento que se escucha en varias canciones de este disco”, explica Juan José.

Las puntas a Tinelli y Camila Homs

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes”. El segundo verso del track 'Ángel' nos sitúa en el año en que el papá de Tini, Alejandro Stoessel, en ese entonces director artístico de la productora Ideas del Sur, protagonizó un escándalo legal con el presentador de Videomatch, Marcelo Tinelli.

El conflicto se dio por la adquisición de los derechos de la serie Patito Feo, en la que trabajaron juntos y el fallo fue a favor de Tinelli, por lo que Stoessel debió pagar una fuerte suma de dinero a la corte y trasladarse a Paraguay, donde vivió varios años lejos de la pequeña Martina.

“Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue... La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires”, canta Tini en uno de sus versos.

Pero el presentador no fue el único al que se refirió. En otra de las canciones explica lo que sucedió entre ella, el futbolista Rodrigo de Paul y su exnovia, la modelo Camila Homs. Esta última acusó a la bonaerense de “rompe hogares y adicta”, algo que Tini decidió desmentir enérgicamente.

“Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá... yo no me robé a nadie. Yo sí que tengo pruebas”, revela en 'Ni de ti'.

Las reacciones

No fueron pocas ni cortas. Para empezar, y más allá de que arrasara en redes sociales, Tini recibió las congratulaciones del futbolista Rodrigo de Paul, su exnovio.

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”. Luego añadió: “Gracias ‘triple’ porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran”.

Por su parte, algunos integrantes del grupo argentino Los del espacio, también se hicieron presentes. Emilia Mernes, por ejemplo, dijo: “Felicitaciones amor mío. Gracias por abrirnos tu corazón de esta forma. Te quiero tanto”. Tiago PZK elogió Me voy con: “Hermoso disco, amiga”, y Nicki Nicole reveló que Buenos Aires es su tema favorito

La lista de temas

Pa Posta Miedo Ni de ti Ángel Buenos Aires Tinta 90 Ellas Bien Me voy