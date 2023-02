Meche Cuesta se toma la cocina de Mariela Viteri

El plato escogido por Meche Cuesta fue pastel de papa relleno de carne. Y así se tomó la cocina de Mariela Viteri, quien la invitó a ser parte de la nueva temporada de su programa de cocina que se transmite por YouTube y cuyo estreno está previsto para este viernes 24 de febrero..

La grabación se tomó bastante tiempo. “Meche preparó todo desde el inicio, contrario al resto de invitados, quienes reciben casi todo picado y los tiempos de cocción y filmación no son los mismos”, explica Mariela.

Por allí han pasado Mariaca, de quien dice es un as para preparar cualquier plato. “Con cuatro cosas te hace una comida fabulosa, sin ensuciarse ni siquiera las uñas. Ella es una maestra”. También está Mayra Jaime, de quien dice que prepara "la mejor lasaña de la vida", con sabor de casa. En el tercer lugar está Meche Cuesta.

La exasambleísta dice a EXPRESIONES que ama cocinar y que desde hace seis meses estudia en la Escuela de los Chefs, donde cursa el segundo nivel y le faltan dos más para concluir el curso. Una vez que termine va a estudiar panadería.

Aunque al momento está enfocada en su programa de radio, en la gastronomía, el yoga y en tener tiempo para ella, descarta ingresar a la política, sin embargo, dijo que “nunca hay que decir de esta agua no he de beber”.

A su edad y con los aprendizajes que le ha dado la vida asegura que trata de hacer cosas que la hagan feliz y que le llenen el alma, vivir ligera, sin hacerse rollo por nada, sin estresarse ni angustiarse.

UNA VIDA MÁS SERENA

Tras permanecer 25 años en la TV, de la que dice ha cambiado mucho, la ve como una opción. “Desde que salí de la TV empecé a vivir una vida más serena. Por nada del mundo cambiaría la paz que he conseguido. Eso de estar bajo el reflector 24/7 no es lo mío, tampoco que opinen de mí ni de los míos. Yo cuido mucho mi vida. No vivo de la fama, que además es muy efímera”, recalca.

Tiene en las redes sociales y plataformas digitales una forma de seguir en contacto con el público, sin los horarios rígidos de la TV. De hecho, es imagen de una marca de mariscos, con cuyos productos prepara platos que son compartidos en Instagram.

En cuanto al amor, dijo no estar casada.