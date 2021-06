Mayra Jaime: "No volveré a hablar de Alejandra Jaramillo ni de Efraín Ruales"

Se dio a conocer en el reality Calle 7 y en pequeños papeles de otras producciones tales como Fanatikda, Sharon la hechicera y 3 Familias, la última temporada; pero es en el espacio de farándula Agárrate (Telepremier) que Mayra Jaime (29) obtuvo una popularidad mayor como presentadora. La polémica que la envolvió a inicios de este mes tras cuestionar los premios obtenidos por su colega, Alejandra Jaramillo, la pusieron en el ojo del huracán.

Esto ocasionó un linchamiento mediático que derivó en disculpas, en su salida del programa y en el cierre temporal de su cuenta de Instagram. Todo hizo pensar que la artista se recluiría en su casa, pero no fue así. La semana anterior volvió con bombos y platillos al programa. EXPRESIONES habló con ella acerca de este inesperado retorno.

Usted había mencionado que no retornaría a un espacio de farándula, ¿qué la hizo cambiar de opinión?

Fue una buena propuesta que me hizo mi equipo de trabajo. Siento orgullo, no por vanidad ni por ego, pero a ninguna persona van a ir a buscarla a su casa y decirle que vuelva a laborar luego de haber renunciado por un error cometido. Yo no quería regresar efectivamente, dije que quería cuidar al bebé que espero, pero si la propuesta era buena y me beneficiaba a mí y a a mi familia, tenía que reconsiderar mi decisión.

¿Cómo fueron esas dos semanas que estuvo ausente?

Tuve tiempo para recapacitar, pensar qué está bien y qué está mal y analizar hasta dónde puede llegar un comentario al que la gente no está acostumbrada. Luego de ver diversos programas de farándula, me dije: ‘está bien, vamos a jugar con la hipocresía y lo que quieren escuchar’.

¿Entonces desde la semana pasada hay otra Mayra Jaime?

Digamos que voy a tratar de ser más cerebral, menos visceral, directa y espontánea, pero sin perder la esencia. De pronto, antes de dar una noticia la tendré que digerir durante el comercial y al volver al aire dar mi punto de vista.

El nacimiento de su hijo está programado para septiembre. Gerardo Menoscal

¿Todavía le hace ruido aquel comentario del ‘muertito’ (en referencia a Efraín Ruales)?

Yo lo pensé en mi cabeza de una manera y a lo que lo dije sonó diferente, pero eso no me hace una mala persona, no le deseo el mal a nadie. La palabra no fue la mejor para utilizarse, pero tampoco pueden condenarme por decir ‘muertito’. Lamentablemente (Efraín) ya no está entre nosotros y en Agárrate se ha pedido justicia a las autoridades y un seguimiento al proceso judicial, pero en definitiva, él está muerto.

De pronto no era el término apropiado, no era la manera...

Sí, debería haber jugado con sinónimos o antónimos, de ahora en adelante tendré que hacerlo.

Todo se dio por cuestionar los premios ITV que recibió Alejandra Jaramillo...

Correcto y a eso agrégale el comentario de que yo le tengo envidia, pues nada más lejano a la verdad. Yo no tengo problemas con ella, créeme que si a mí no me pagaran por sentarme y comentar, no me importaría los premios que gane, si la otra se divorció o a alguien le pusieron los cachos o si tal persona es gay, pero me contrataron para trabajar y dar mi punto de vista sobre determinados temas. Si hablamos de lo que es lógico, ético y profesional, ella (Alejandra) no debería haber entrado a participar en una de las tres categorías, pero es un punto que no volveré a tocar.

"No quiero marcar un precedente, simplemente quiero trabajar, solo que a veces se me olvida que hay una cámara”.



Siempre hay lecciones que aprender, ¿cuál es la suya?

Desde hace dos semanas he tratado de tener un acercamiento con Dios, me plantee muchas cosas y asisto a una iglesia. Quienes van allá no me juzgan como sí lo hace el populacho o la fanaticada de las redes sociales.

¿Habrá Mayra para rato entonces?

Me faltan tres meses para dar a luz, no sé qué pasará después, mientras tanto disfrutaré de mi retorno que ha sido con condiciones.

Lo que más anhela en la televisión es ser la presentadora de un programa reality. Gerardo Menoscal

¿Nunca se imaginó la repercusión que generaría en las redes sociales?

En Calle 7 recuerdo, que siempre fui catalogada como la mala, cuando me he caracterizado por ser directa y frontal. Soy de las que no se guarda nada, no tengo filtros, digo lo que me parece. Tengo un club de fans hace ocho años al que le transmito mis mensajes. Cuando mis seguidores se han volcado contra una persona con la que yo he tenido algún inconveniente, pongo un alto, porque el problema es conmigo.

¿Eso no pasó del otro lado?

En el programa En contacto hablan mucho de Dios y Alejandra ha manifestado tener un acercamiento con Él. Creo que como cristianos debieron perdonar, cerrar el tema y haber puesto un alto y no permitir que la fanaticada amenace y tire ‘hate’ (odio) a una mujer embarazada. Como hijos de Dios debieron hacerlo.

¿Hablamos de una doble moral, un doble discurso?

No profundizaré en esto, se puede tergiversar lo que pienso y ser malinterpretado. Lo que sí te digo es que ahora que voy a la iglesia sé diferenciar a un verdadero hijo de Dios que no solo es de boca sino que lo demuestra con sus acciones. Tendré más mesura con mis comentarios y lo mismo espero del resto hacia mí.

"Lo que amo por sobre todas las cosas es la actuación, de ahí viene la competencia de estar un reality y sentir esa adrenalina. Me meto con todo. Al final queda la farándula porque es más complicado dar una opinión y que la gente concuerde o no contigo, es lo más difícil".

¿Volverá a hablar de Alejandra Jaramillo?

No, ya no, ni en bien ni en mal. Es una de las cosas que determiné con mi productor. Simple y sencillamente quiero dejar claro que no es nada personal contra ella, tampoco me referiré a Efraín, pase lo que pase. Es lo más sano para mi paz y mi salud mental.

¿Se imaginó que sería cabeza de los principales portales de páginas de farándula?

Sería por segunda vez. Ya lo fui en un reality, ahora es una nueva generación, una que responde a redes sociales y plataformas digitales. Toda la vida quise trabajar en el medio y ser actriz. No me considero famosa porque aquí no hay famosos, sino conocidos. Serlo es un arma de doble filo. Estando arriba o abajo, la gente cree que tiene derechos y poder sobre ti para juzgar, cuestionar, insultar u ofender. Se olvidan que somos tan humanos como el resto, con los mismos problemas y necesidades. La única diferencia es que lo que hacemos está expuesto.

¿La popularidad entonces no es tan buena como la pintan?

Es abrumador que seas popular, no porque te ganaste la lotería, sino por un comentario que pudo estar errado, pero así es mi forma de razonar e, insisto, pensar diferente al resto no me hace una mala persona.

"A los 15 años me operaron de un quiste, se suponía que debía tener un tratamiento pera salir embarazada, llega David Naula a mi vida y a los cuatro meses quedo encinta”.



“En un momento de mi vida consideré adoptar si es que no podía ser madre de manera biológica, era mi forma de hacer algo con tanto niño abandonado”.