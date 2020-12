Mauricio Salem: “Nunca me han dicho que no”

Mauricio Salem llegó para sumar porque los buenos son más y él está de ese lado. Este empresario y emprendedor locuaz que ama la salsa tanto como el ceviche, dejó sus negocios y su puesto gerencial en un banco para meterse de lleno en la política como candidato a la Asamblea, cobijado por la bandera de SUMA. Hijo de padres con largo recorrido político, Salem se sometió a El Cuestionario de EXPRESIONES donde se mostró, según dijo, tal cual es.

Tiene fama de que le gusta todo rápido.

No, no todo, pero en todo caso, sí en las cosas que necesitan ejecución inmediata. Soy bastante exigente con los tiempos.

De no haberse llamado Mauricio Salem, su nombre hubiese sido Flash Gordon, porque todo lo pide para ayer.

(Risas) No, para antes de ayer. Básicamente soy muy impaciente con los temas de los tiempos, no soy muy tolerante con las personas que se toman sus espacios innecesarios porque lo único que hacen es retrasar los planes. Y me ha dado resultado.

Es un hombre de muchas frases y una que me llamó la atención es esa que dice que ‘es intolerante a los pendejos’.

(Risas) Sí, yo soy antipendejos, definitivamente, y tanto así que una de las frases que llevo en esta campaña es ‘Se acabó el circo, se acabó el reparto, se acabó la sinvergüencería, se acabó esta pendejada’.

¿Cuántos de esos tiene en su grupo?

He tratado de irlos cirniendo, lamentablemente se van como pegando. Son como abejas en el panal, pero en una sociedad inclusiva -y yo soy incluyente también- es necesario tenerlos para saber qué es lo que no hay que hacer.

Con esas frases “motivadoras” que ya se están popularizando, va a estar en los memes como La Vecina, que dice Ándate a la v...

Acá es ‘se acabó esta pendejada’ y la gente está consciente de que está harta de todo esto que estamos viendo. La pandemia desató lo más bajo y perverso del ser humano, jugar con los cadáveres ya llega a una etapa en que debemos decir basta. Y los buenos somos más, sino que somos más pasivos. Hay que dejar a que la gente se involucre.

Dejó todo por entrar a la política, el cargo que tenía en un banco, sus empresas, ¡todo!

Más que por meterme a la política es por darle algo positivo a la sociedad ecuatoriana que merece tener gente representativa y que los represente. Obviamente tengo el apoyo de mis padres, mis hijos, mi esposa. Estoy haciendo un paréntesis en mi vida, es un sacrificio, pero definitivamente vale la pena. Cuando le dicen que por fin hay por quien votar, ahí vale la pena nuestra actividad.

Lo califican como un hombre generoso, solidario, pero con su dinero. Tanto así que en la época del terremoto en Manabí se lo pudo ver con traje y corbata, cargando botellones de agua, cajas con alimentos que fueron donadas de su bolsillo.

(Se emociona) Vea, me hace poner la piel de gallina, porque fueron etapas complicadísimas...

Se le quieren aguar los ojos...

(Está a punto de llorar) La verdad es que fue algo increíble, tenía gente muy humilde que trabajaba conmigo, de Pedernales, que perdieron todo. Efectivamente logramos hacer un poquito más llevadera esta desgracia con esas personas. Yo motivé al equipo humano para que todos hagan un esfuerzo y que esas personas se sientan bien y salió la frase ‘Demos gracias a Dios que estamos del lado en que podemos ayudar y no del que tenemos que pedir’.

Ha dicho que si tuviera muchísimo dinero, una parte la entregaría a la gente más necesitada y la otra la usaría para comprarse una isla. ¿A quién llevaría?

¿Tiene que ser una sola persona o varias? (risas)

Dígame a quién o qué, lo que se le viene a la mente

Que esa isla tenga acceso al internet para poder llevar mi celular, entrar a mis redes sociales y ver con qué me encuentro. Me gusta mucho curiosear. Después vería a quién llevo.

Por cierto, si le muestro una escoba, un balde y un jabón, ¿qué haría con ellos en la Asamblea?

En la próxima Asamblea tengo la esperanza de que no, pero la de hoy creo que hay que barrerla y limpiarla de tanto sinvergüenza y pillo.

“Soy muy expresivo y espontáneo, no me gustan las caretas ni estar acartonado. Soy como soy y dónde me toque estar”.

Ceviches, bailes y piropos

Su familia paterna es de Manabí. Es hijo del político Mauricio Salem, nacido en Bahía de Caráquez. Me dicen las chicas que es pintero y que lo sacó de su abuelita quien fue reina de Chone.

César Monge: "Soy un camarón que no se duerme ni se lo lleva la corriente" Leer más

(Risas) En 1937 fue reina de Chone.

¿Se considera pintero o normalito?

Estoy en el promedio...

Disfruta mucho del ceviche.

Es una pasión, tengo varias pasiones en mi vida, el ceviche es una de ellas y el café es otra, el resto me las reservo (risas).

Le encanta el ceviche ‘Rompecolchón’. Eso es una bomba.

Le soy honesto, hasta ahora no he roto ningún colchón. Soy cuidadoso cuando lo uso, en todo caso me gusta tanto como la playa y la naturaleza.

Me cuentan que es tan descomplicado que si es de comer en una esquina y en balde, baja y come.

Más rico todavía. De hecho el otro día me salió un chapulete en un ceviche, lo saqué y seguí comiendo, porque eso es lo que pone la sazón que uno no encuentra en la casa. Solo tuve una intoxicación en mi vida y fue con tripita mishqui.

Por cierto, ¿por qué le dicen papacito?

¿Mis hijos? (risas). Yo sé quién se lo dijo y estoy casi seguro. Dicen que es por mi forma de ser. De hecho, en la CFN me decían bombón, pero ya no me ven tan dulce como antes.

¿Bombón? ¿Pero el que se derrite en la mano o en la boca?

A dónde le toque estar a uno, no sabemos dónde (risas).

¿Le encanta el baile y si le digo el tema ‘Ven devórame otra vez’?

¡Chuta! Esa salsita es deliciosa, cómo va a creer y en una sola baldosa, pero no de esas baldosas de ahora que miden como 80 cm, sino en esas chiquitas que parecen mosaico de estadio. Y no se sale el zapato, no piso una línea.

Su esposa dice que solo se la pasa bromeando, que la hace reír todo el día.

Soy bromista, pero la vida tiene tantas complicaciones que realmente si uno toma todo del lado malo, la vida no tiene sentido. Me considero estresado. Trato de llevar la vida de manera alegre y de hacer reír a la gente. Creo que es parte del buen vivir.

En su cuenta de TikTok lo piropean duro y feo.

Uhmmm... No he entrado últimamente. Hay filtros ahora y tengo un buen creativo. Soy tímido pero aparento lo contrario, trato de luchar contra la timidez. Le voy a contar una anécdota: a mí nunca me han dicho que no, nunca, pero no porque soy chévere, sino porque he estado 200 x ciento seguro de que no me van a decir que no. Sino no me arriesgo mucho, todo en tema de las chicas.

O sea tenía que estar bien seguro para lanzarse.

No, pues, tenía que haberle preguntado al papá y a la mamá si era seguro que la chica me iba a decir que sí para poder lanzarme, a ese tipo de cosas le temo un poquito. A mi esposa me le lancé y me dijo que no. Vea como es la vida.

Andrea Sotomayor: "Soy de cara lavada" Leer más

Ping-Pong

¿Suma o resta?

Suma, siempre. Suma lo bueno y resta la sinvergüencería.

¿Guayas o Manabí?

Manabí es parte de mis ancestros y Guayas es la realidad en la que vivo. 50-50.

¿Ceviche o viche?

Un cevichito.

¿Cerveza o café?

Depende de la hora.

¿Barcelona S.C. o Panamá S.C.?

Panamá S.C. fue parte de mi inicio como dirigente deportivo, pero me quedo con Barcelona, es una institución de la cual fui su vicepresidente.

Más de él...

* Guayaquileño de 48 años.

* Padre de tres.

* Nunca olvida las fechas importantes, como los cumpleaños, Día de la Madre y del Amor y la Amistad.

* Ingeniero comercial, con diplomados y estudios en Miami.

* A los 24 años fue gerente de la CFN.

* Fue gerente del Banco del Austro.

* No le gusta comer solo, prefiere compartir su mesa.

* Es perfeccionista y muy creyente.

* Durante su juventud alfabetizó en el Guasmo.

* Tiene educación jesuita.