Matthew Lawrence: una carrera actoral truncada por no querer desnudarse

Todo parecía ir con buen viento en la vida del actor Matthew Lawrence. A los 14 años, interpretó al hijo mediano de Robin Williams, en la exitosa comedia familiar Señora Doubtfire (Mrs. Doubtfire). Tres años después, fue parte del elenco del seriado adolescente Yo y el mundo (Boy meets world), donde personifica al hermano mayor de uno de los personajes principales.

Eran los años 90, y el estadounidense que hoy tiene 43 años había logrado meterse en el bolsillo a los jóvenes de aquel entonces. Pero ahora, prácticamente sus apariciones son inexistentes. ¿Las razones? Las explica en su podcast Brotherly love, el cual presenta junto a sus hermanos Joey (47) y Andrew (35). El actor define la posible causa de su debacle profesional al una experiencia de acoso sexual.

“Perdí a mi agencia de representación porque fui a una habitación de hotel, a la que no puedo creer que me enviaran, de un director ganador de un premio Oscar muy destacado que apareció en bata, me pidió que me quitase la ropa y dijo que necesitaba hacerme unas Polaroids”, sostiene. Luego afirma que le aseguró que si hacía ciertas cosas, “sería el próximo personaje de Marvel”. Su no tuvo una consecuencia: “Mi agencia me despidió por marcharme de aquella habitación”.

En su reflexión, cuenta que a muchos de sus amigos varones han vivido la misma experiencia, y aunque cree que el movimiento #MeToo es positivo, está convencido de que existe “un doble rasero” en la forma en la que se trata a las víctimas masculinas en comparación con las femeninas.

“Sé que, por supuesto, esto sea probablemente alrededor de un tercio de lo que pasan las mujeres, pero los hombres también pasan por esto… Creo que nuestra sociedad está menos preparada para escuchar que esta situación también sucede con hombres, como sucede con mujeres”.

El caso de Matthew Lawrence hace recordar lo dicho por Brendan Fraser (Óscar por La ballena), quien aseguró que en 2018 fue víctima de acoso sexual, hecho que lo mantuvo relegado de la industria en la que, también, inició con excelentes perspectivas.

