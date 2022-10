Matt Smith quien ha aparecido en reconocidas producciones como Doctor Who, The Crown y House of the Dragon, permanece en Ecuador desde el 21 de octubre y este 23 ha llegado a Galápagos según ha publicado en su cuenta el Aeropuerto Ecológico de Galápagos.

El actor @thatmatsmith, protagonista de #HouseOfTheDragonHBO, está en nuestro aeropuerto



Recibió el brochure en el que informamos el porqué somos el 1er. #aeropuerto #ecológico del mundo



Bienvenido #PrincipeDaemonTargaryen, somos la principal puerta de ingreso a #Galápagos ✈️ pic.twitter.com/VYr4JkNrvr — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) October 23, 2022

Previo a su llegada a Galápagos estuvo en Guayaquil. A muchos les tomó por sorpresa la presencia del artista británico Matt Smith en dos restaurantes de la vía Samborondón; uno situado en Plaza Lagos y el otro en el Parque Histórico.

La sencillez del actor es lo que más ha llamado la atención y por eso es tendencia en redes sociales. En todo momento se mostró atento, cordial y simpático con cada persona que le solicitaba una foto o un vídeo.

Yo también saldría corriendo de mi boda para ver a Matt Smith. pic.twitter.com/qSZ400D1bg — Natt🖤 (@bangtaenerys) October 23, 2022

Una lección de humildad para más de un 'creído' que nunca falta en nuestro lindo Ecuador que, por aparecer en un reality o gozar de cierta popularidad en la pantalla chica, se cree inalcanzable y adopta actitudes de divos en total decadencia.