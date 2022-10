Travis Scott dice no ser infiel y es desmentido por su supuesta amante

Muchos usuarios de redes sociales aseguran que Travis Scott y Kylie Jenner terminaron su relación.

La responsable de la ruptura sería la influencer Rojean Kar, quien en 2019 ya había sido señalada como la tercera en discordia.

Los rumores surgieron cuando Kar compartió un video en sus historias de Instagram, en donde se la ve en un set de grabación con Travis Scott al fondo. “Obvio, yo estoy dirigiendo”, escribió ella al compartir las imágenes.

Una vez que se hizo viral, el rapero tomó sus redes sociales para dar a conocer que nunca ha estado con Rojean Kar y que, incluso, esta tomó fotografías de manera prohibida en un set cerrado. “Diré esto por última vez. Nunca he estado con esta persona, así que, por favor, detengan estos ciberjuegos y toda la historia ficcional”, se lee en un mensaje compartido en redes sociales.

La influencer no se quedó callada y contestó. “Engañas a esa perra todas las p... noches”. Posteriormente, grabó un video y afirmó en su Instagram que Travis engañó a Kylie en múltiples ocasiones. “Deja de decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo, cuando definitivamente lo has estado, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo imágenes y videos juntos” .

