MasterChef Celebrity 2: polémica por supuesto regionalismo entre concursantes

El reality de cocina MasterChef Celebrity Ecuador 2 ha sido centro de debate en la red social X, donde algunos usuarios han señalado supuestas actitudes regionalistas dentro del programa. Comentarios como "Chicos Sambo arriba y los serranos abajo" han generado controversia, llevando a especulaciones sobre posibles divisiones entre los concursantes según su procedencia geográfica.

Estas discusiones aparentemente llegaron a oídos de los participantes e incluso de la presentadora Érika Vélez. En el más reciente episodio de Cocinando a los Celebrities, Vélez abordó el tema junto a tres invitados clave: Álex Vizuete, Ñusta Pucuasi y Natalia Regge, quienes han estado en el centro de la polémica.

Durante la conversación, Érika preguntó directamente a Álex Vizuete si existía algún tipo de conflicto con la cantante indígena Ñusta Pucuasi. Su respuesta fue clara: “Por supuesto que no, hay un problema muy extraño con la humanidad, con la gente. Yo realmente, en mi casa, he vuelto atrás, he retrocedido y digo: ¿qué pasó? Yo no he dicho nada”. Además, el actor expresó su molestia por la manera en que algunos seguidores han interpretado las interacciones dentro del programa, insistiendo en que el regionalismo del que se habla no existe.

No existe regionalismo entre los participantes



Érika Vélez respaldó esta postura y mencionó que le sorprendió la percepción de algunos espectadores. Para ilustrarlo, citó ejemplos que, según ella, desmienten las acusaciones. “Ñusta es muy amiga de Naíza y Elbita, quienes son de Guayaquil y Manabí, respectivamente. Entonces, ¿Ñusta es regionalista porque sus mejores amigas no son Karol (que es de la Sierra)? No tiene sentido. Álex, por su parte, se hizo muy amigo de Christian Norris, a pesar de que al inicio tenían diferencias, pero terminaron llevándose muy bien”, argumentó la presentadora.

Natalia Regge también compartió su experiencia y recordó que sufrió mucho con la salida de su compañera Ale Boada, oriunda de la Sierra, con quien mantiene comunicación. Además, enfatizó que dentro de la competencia los participantes no piensan en el origen de cada uno, sino en la convivencia y el compañerismo. “Pasamos meses juntos, 24/7, y la gente solo ve una hora de la competencia”, señaló.

Finalmente, Vélez hizo un llamado a la calma y pidió a los seguidores del programa que reduzcan las críticas sobre este tema. Aclaró que el tema y esas especulaciones no son ciertas y terminó desestimando las acusaciones de regionalismo dentro de MasterChe Celebrity Ecuador 2.

