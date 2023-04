Mary Quant: La minifalda se queda sin reina

Las mujeres en algún momento de sus vidas han lucido una minifalda. Unas más atrevidas que otras. La creación de esta prenda se le atribuye a Mary Quant, la británica que revolucionó la moda en los años 60. Ella falleció a los 93 años. Ahora apenas se la veía. Tenía un hijo llamado Orlando y tres nietos.

Karl Lagerfeld: Su gata Choupette en la Met Gala Leer más

Nacida en el sureste de Londres el 11 de febrero de 1930, Dame Mary era hija de dos maestros de escuela galeses.

Obtuvo un diploma en 1950 en Educación Artística en Goldsmiths College, donde conoció a su esposo, Alexander Plunket Greene, quien más tarde ayudó a establecer su marca.

Fue contratada como aprendiz de un sombrerero antes de hacer su propia ropa y en 1955 abrió Bazaar, su tienda en Kings Road, en el barrio londinense de Chelsea.

Mary Quant presentó la minifalda con el dobladillo hasta 20 centímetros por encima de la rodilla en 1966 y el éxito entre las jóvenes fue inmediato, en parte porque escandalizaban y ofendían a sus mayores.

Fuera o no la creadora de la minifalda porque algunos la atribuyen al modisto francés André Courrèges con los minivestidos de su colección de primavera de 1964, fue ella quien descubrió cómo venderla a las masas.

La creativa de moda en su juventud. Redes

Le puso el nombre de su marca preferida de auto, el Mini, recordaba cómo ofrecía una sensación de libertad. Es una pieza atrevida que, aunque en aquel momento estaba pensada para las mujeres más jóvenes que no querían vestir como sus progenitores, es una prenda que aporta sensualidad y comodidad a cualquier mujer. Es por ello que las minifaldas han llegado incluso al armario de las famosas y más sofisticadas. La han lucido desde la reina Letizia, pasando por Madonna, hasta Jennifer Aniston.

La cultura india, protagonista de la colección de Dior Leer más

Mary Quant se hizo conocida por sus diseños de vestidos y faldas muy cortas, de líneas simples y colores vivos. Pero también se hizo famosa por los shorts (hot-pants), los impermeables de plástico y el maquillaje colorido. También por su estilo personal, con su famoso flequillo castaño, obra del peluquero Vidal Sassoon.

La reina Isabel II consagró a la icónica impulsora de la minifalda a sus 81 años al nombrarla Dama de la Orden del Imperio Británico en la lista de Honores del 2015 y en 2020 se convirtió en la segunda personalidad en recibir la distinción de Amiga de Oro de la Asociación Amigos del Museo del Traje, situando sus proezas en la moda a la altura de las de Hubert de Givenchy.

Opiniones

“Es una pena el fallecimiento de la diseñadora, cuando yo nací en 1968 la minifalda ya existía y fue creada por ella. Desde niña a mi hermana y a mí nos ponían minifalda y cuando crecí las usé muchísimo porque me sentía a gusto, cómoda, libre y me encanta lucir mis piernas. En general muchas mujeres las usan porque se sienten felices, libres y bellas al usarlas. Descanse en Paz Mary Quant”.

¿Quién es Peso Pluma, el nuevo cantante de moda? Leer más

Carla Sala, bailarina y presentadora

“Ella es todo un ícono, la minifalda es una prenda que revolucionó una época de transformación social como fue la de los 60. No todo el mundo es fan de las minifaldas, yo me atrevería a decir que no es muy común que se usen para todo tipo de eventos, pero yo nací con ellas puestas y me gusta y me siento cómoda al usarlas.

Denotan mucha feminidad y además un poco de atrevimiento y no estoy peleada con aquello”.

Mariela Viteri, presentadora