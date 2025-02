Martín Calle: “A la gente le encanta el cuento, el morbo y el bochinche”

Siempre el actor Martín Calle (49) ha preferido el perfil bajo. No le agradan las entrevistas ni los periodistas de farándula. Sin embargo, ha dado un cambio gracias a su esposa, la actriz Cecilia Cascante, quien es uno de sus talones de Aquiles y logra que acepte conversar con determinada prensa rosa.

Durante la charla con EXPRESIONES respondió sin pelos en la lengua, con su característica jocosidad, sin poner peros a ninguna pregunta. A fines del año pasado terminó de grabar el reality de cocina MasterChef Celebrity, recorre el país con el personaje Genaro Tomalá de Tres familias y acaba de lanzar el tema El bochinche.

Se va a Europa en plan de trabajo...

Nos vamos a Europa y hemos estado con Cecilia sacando las respectivas visas de trabajo. Me llevo al personaje Genaro, porque tengo la licencia de Ecuavisa y le estoy sacando el jugo. Nunca nos han visto en el exterior. Hace siglos mandé un video a escondidas y reventó. También va Miriam Murillo. Estaremos en Madrid, Barcelona, Génova y otras ciudades. Es entre España e Italia. Casi un mes nos iremos, desde el 18 de abril hasta el 13 de mayo. No es un personaje explotado. Es bonito, ya que unió a la familia.

Siempre se ha dicho que le ofrecieron el protagónico de Los García, pero que no se llegó a un acuerdo económico.

Esa es la plena. Querían pagarme lo mismo que un personaje secundario como el que interpreté en Compañía 593. Arreglé el contrato de La Negra, de mi esposa. Yo arreglo lo de ella y ella lo mío (risas). En el ‘multiverso’ que armaron por la telenovela, me pidieron un cameo. Yo no pedí plata, pero sí la licencia de Genaro. La tengo desde diciembre, por nueve meses. Todo se lo arregló legalmente, así debe ser.

Arma bochinche con una canción

Ahora está armando ‘bochinche’

(Risas) Mi vida es ser actor, pero me encanta escribir y crear. En Los hijos de su madre, con Christian Maquilón y Tomás Delgado, hacemos personajes nuevos y cantamos. Escribí la letra de El bochinche, un merengue. Le metí un ritmo alegre y puse lo que pasa de manera cotidiana. A la gente le encanta el cuento, el morbo y el bochinche. No soy cantante, hago mi musaraña. No copio a nadie, son creaciones mías. Son diez temas que tengo. Casi todos a ritmo de salsa.

A usted no le gusta el bochinche, el cuento, el chisme y más…

(Risas) Cierto. Ni las entrevistas me gustan, porque la mayoría de veces dices algo y lo ponen cambiado, en otro sentido. Además el resto de prensa empieza a buscarte y se arma el bochinche. Quieren hacerte pelear.

No toda la prensa es igual, existimos los serios.

Lo sé. La Negra es la que me convence.

En 2026 cumplirá 50 años. ¿Han sido bien vividos?

El 20 de enero cumplí 49. En 2026 llegaré a los 50, bien vividos, disfrutados y bailados. No soy de depresiones, la vida es para vivirla. Somos felices y se acaba el problema. Tengo cinco hijos preciosos: Amanda, Érik, Adonis, Martín Alejandro y Martín Enrique. Además tengo nietos preciosos.

Quiere un hijo con Cecilia

Un abuelo joven. ¿Cómo es en esa faceta?

Bacán. No me hacen sentir como abuelo. Cuando me ven, gritan ‘Papi Martín’. Creo que son mis hijos, no mis nietos. Me encanta engreírlos. Yo tuve una infancia complicada, viví en un hogar de maltrato. A los dos años mi madre (Juana Baquerizo) se fue, no la conocí y me quedé con mis abuelos paternos. Existe un documental en YouTube, me reencontré con ella después de más de 30 años. Solo quería conocerla. Vive en Orlando, todavía es joven.

¿Considera que alguno de sus hijos heredó su chispa actoral?

Todos son muy ocurridos. El mayor de los varones, Érik, nos hace reír mucho. A él, Adonis y Martín Alejandro los puse a estudiar televisión en el ITV, (pero) ninguno se quedó ahí. Martín Alejandro tuvo visión de empresario e involucró a los otros. Cecilia y yo los hemos apoyado, para convencerme siempre van por ese lado (risas).

Falta el hijo con su esposa Cecilia…

Lo hemos querido, pero por circunstancias de la vida no se ha dado. Ceci tiene un problema para quedar embarazada. Hicimos ya un primer tratamiento. La medicina avanza, no perdemos la esperanza.

Se lo ve muy recuperado. Antes estaba bastante delgado y presentó un problema de salud.

A mí me gusta trabajar, a veces los actores estamos encerrados en un estudio muchas horas, otras nos vamos a grabar a la calle. Tenía la mala costumbre de no comer bien. Desayunaba algo, no almorzaba y en la noche me repletaba. Esa era mi rutina. Los riñones se inflamaron, no se ‘chuparon’. Me dio un síndrome nefrótico, casi me da una nefritis aguda.

Se habló incluso de que podía perder un riñón.

Gracias a Dios, nada de eso. Actuamos a tiempo, me estoy cuidando. La última vez me hice estudios de pies a cabeza, me decían que estaba muy delgado. No soy diabético. Me metieron cámaras por todos lados, por donde ni se imaginan (risas).

No le gustan los reality shows

Aunque a usted no le agrada estar muy expuesto, aceptó ser parte de MasterChef Celebrity.

Cuando intervino mi esposa, querían los de Teleamazonas que yo también estuviera. No acepté por mis compromisos. Me volvieron a convocar y Cecilia me dijo que viva la experiencia. A la semana ya me quería ir, me di cuenta de que aquello no era para mí. La llamé y le dije: “Negra me alegro de que tú lo hayas disfrutado, pero yo no disfruto en nada”. A diario se grababan dos programas, 17 horas metidos en un estudio, con una cámara encima.

¿Era posible tirar la toalla?

Sí, pero no quería ser el típico estúpido que se va. La presión es fuerte, no jalo para eso. No soy de reality shows. A Cecilia le dije que me iba a tirar por la ventana del hotel y que su marido iba a aparecer muerto.

La actriz Claudia Camposano con sus comentarios y comportamiento cae mal. ¿Es show?

Prefiero no hablar del tema (risas). Le dio duro el programa. Por mi experiencia, diré que me dejé ver tal como soy. Y es lo que tiene MasterChef, que te deja ser como eres, salen tus miedos, tus frustraciones.

¿Es decir que Claudia se deja ver tal cual es?

No lo sé, tal vez está haciendo un personaje (risas).

“Mis hijos son mi talón de Aquiles”



¿Para el 2025 habrá TV para Martín Calle?

Creo que sí, pero ahora estoy enfocado en presentar al personaje Genaro en ciudades donde no han tenido la oportunidad de verlo. Me ha dado resultados. Por otra parte, existen propuestas de canales. Lo que sé es que vienen cosas buenas. Lo musical no es mi prioridad, es un hobby que me llena de entusiasmo al ver que le alegro la vida a la gente. El bochinche me abre puertas, lo hice a mi estilo, con ritmo y de manera jocosa. La actuación no la dejaré nunca, el teatro tampoco.

Usted también trabajó con Amparo Guillén.

Compartimos mil veces, la conocí cuando tenía 15 años. Con Amparito hicimos algunas obras, entre ellas Un guayaco en Hollywood y Maestra vida, compartimos en los viajes con La Mueca. Recuerdo cuando nació mi hija, el teatro no daba para vivir en ese tiempo. Le pedí que me diera chance en el bar Madera Fina. Ahí trabajaba de mesero, limpiaba los baños y presentaba a los cantantes. Trabajé en sus dos discotecas. Nos reencontramos en Tres familias, en la que interpretó a mi mamá. Amparito vivió a su manera, eso es chévere.

¿Usted vive a su manera?

Sí, porque ya no me desespero. Todo lo hago con más calma, no vivo aceleradamente, embrago y meto cambios, como debe ser.

¿Quién es su talón de Aquiles?

Mis hijos, Cecilia es el vínculo con todos, existe una gran química y comunicación entre nosotros. Se trabaja en equipo.

