Marius Borg testifica: Relata su versión de los hechos en el caso de Skaugum

En una declaración personal, Marius Borg Høiby se enfrentó a los cargos en su contra.

Marius Borg Høiby se enfrentó a los cargos en su contra. Detalló la postura sexual y negó la grabación de videos o el contacto digital

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, declaró este martes ante el tribunal de Oslo. El joven, de 27 años, negó con firmeza todos los cargos de violación que se le imputan por los sucesos ocurridos en la residencia Skaugum en diciembre de 2018. Desde el estrado, Borg Høiby describió un encuentro sexual consentido con la presunta víctima.

Testimonio detallado sobre los hechos

En su testimonio, Borg Høiby relató detalles íntimos de la noche en cuestión. Afirmó que mantuvieron relaciones sexuales en la “postura del perrito” y que no recuerda “haberla tocado con los dedos”. Reconoció el consumo de cocaína esa noche, pero negó rotundamente haber grabado videos o haber tomado fotografías de la mujer, hechos que la fiscalía presenta como prueba. Insistió en que el acto fue mutuo y que, por la mañana, la despidió con un abrazo ante el personal de seguridad.

Estrategia de la defensa y mensajes clave

La defensa de Borg Høiby presentó mensajes de texto previos entre ambas partes. Estos mensajes, de tono sexual, contradicen la declaración inicial de la mujer sobre un conocimiento superficial. La estrategia legal también cuestiona la identidad del agresor en un video clave, señalando que la propia víctima dudó en un principio. Borg Høiby atribuyó parte de su conducta a una vida bajo el escrutinio público, afirmando: “Desde que tenía 3 años, la prensa me ha perseguido”.

Dos narrativas en conflicto

El juicio presenta dos narrativas opuestas. La acusación sostiene que la mujer, con un “apagón” total, fue víctima de abusos grabados. La defensa argumenta un encuentro consentido entre adultos y alega inconsistencias en la identificación. El tribunal debe ahora evaluar las pruebas forenses, el testimonio de la presunta víctima y la declaración personal del acusado, hijo de una de las figuras más públicas de Noruega.

