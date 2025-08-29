Marius Borg Høiby de Noruega pone en aprieto a sus padres

El acusado rechaza los cargos relacionados con violación y violencia doméstica en el juicio que tiene bajo su nombre

La Casa Real de Noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Tras conocerse la fecha del juicio de Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, la agenda de la familia se ha visto modificada. El proceso judicial, que comenzará el 3 de febrero y se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026 en el Tribunal de Oslo, se centrará en 32 cargos imputados al joven de 28 años, entre ellos cuatro por violación.

Høiby, hijo de una relación previa de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe Haakon, también enfrenta acusaciones por abuso a una expareja, la violación de una orden de alejamiento y la grabación de mujeres sin su consentimiento.

El viaje que cancela la princesa de Noruega

Según su abogado, Petar Sekulic, el acusado planea declararse culpable de algunos cargos menores, aunque rechaza los relacionados con violación y violencia doméstica. La fiscalía sostiene que existen pruebas audiovisuales que respaldan parte de los señalamientos y ha confirmado que no recibirá un trato diferente por sus vínculos con la realeza.

En este contexto, Mette-Marit ha cancelado el viaje a Estados Unidos que tenía previsto para septiembre. Un comunicado oficial indicó que la decisión responde a su enfermedad pulmonar crónica, diagnosticada en 2018. La princesa heredera había programado acompañar a Haakon en una visita a Nueva York por el bicentenario de la emigración noruega a América, pero permanecerá en el país debido a las recomendaciones médicas.

Mientras tanto, la familia real mantiene distancia del caso y se limita a expresar que el proceso debe resolverse en los tribunales. El príncipe Haakon señaló a la cadena NRK que “todos los implicados en el caso probablemente lo consideren complejo y difícil”.

Aunque Marius Borg Høiby no posee título ni responsabilidades oficiales dentro de la monarquía, el juicio y las acusaciones han generado un fuerte impacto en la imagen pública de la institución.

