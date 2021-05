Marilyn Manson tiene una orden de búsqueda y captura

Luego de varias semanas siendo acusado de abuso sexual, Brian Warner, de 52 años, mejor conocido en Ecuador y en el mundo como Marilyn Manson, está con una orden de búsqueda y captura, según reporta The New York Times.

El departamento de Policía de Gilford (New Hampshire) emitió la orden de arresto. Curiosamente el intérprete de The beautiful people no es buscado por violación alguna, sino por dos cargos de agresión a una fotógrafa durante un concierto que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2019.

Dita Von Teese rompe el silencio en torno a Marilyn Manson Leer más

Según la policía: “El Sr. Warner, su agente y asesor legal están al tanto de la orden desde hace algún tiempo y no han respondido. La fotógrafa había sido subcontratada por una empresa con sede en New Hampshire para grabar el concierto y estaba ubicada en el foso del escenario, cuando ocurrieron los asaltos”.

Por otro lado, People señala que no es raro que el artista actúe de forma provocativa en sus actuaciones. “Estaba escupiendo por todas partes y apareció la fotógrafa. Él se dio cuenta y siguió escupiendo a propósito en su cámara”, indicaron algunos asistentes del show a la citada revista.

Ana Gabriel es la madre de la Miss Universo 2021, según Shanik Berman Leer más

Los delitos a los que se enfrenta Manson por la demanda de la reportera gráfica contemplan una pena de menos de un año de cárcel y una multa de al menos 2.000 dólares.