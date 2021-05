Ana Gabriel es la madre de la Miss Universo 2021, según Shanik Berman

Tras su elección, que no estuvo exenta de polémica, un nuevo escándalo sacude a la Miss Universo Andrea Meza. La periodista Shanik Berman ha afirmado en las cuentas de sus redes sociales que la joven mexicana es hija biológica de la famosa cantante Ana Gabriel, de 65 años.

De acuerdo a Berman, la intérprete de Amigos, simplemente amigos, la habría abandonado y dado en adopción al mejor estilo de telenovela venezolana.

La artista se hizo eco de un audio que se hizo viral en el canal de YouTube 'Suavesuave suavecito'. “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”, se oye decir a una voz en off que aseguran es la de Andrea Meza, de 26 años.

“Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?”, son las palabras de Berman en sus redes sociales, por la que recibió críticas como: “Señora, usted como periodista profesional y con la ética que la avala por años no puede difundir un rumor de esa magnitud sin antes tener pruebas o mostrar su fuente fidedigna”.

La también periodista mexicana Claudia de Icaza desmintió a su colega en su cuenta de Twitter: “Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”. Hasta ahora ni la célebre baladista ni la soberana mexicana han emitido algún comentario al respecto.