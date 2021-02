Dita Von Teese rompe el silencio en torno a Marilyn Manson

La bailarina y modelo Dita Von Teese habló a través de su cuenta de Instagram y manifestó que guardó silencio respecto a las acusaciones contra su exesposo, Marilyn Manson, porque estaba digiriendo toda la información recibida.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz desde el lunes. A todos aquellos que expresaron su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, indicó.

Heather Renée Sweet, nombre verdadero de Dita, reveló que no fue víctima de ningún abuso por parte del cantante, pero invitó, a quienes se consideren víctimas, a tomar acciones para poder sanar plenamente.

“Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui (del matrimonio) doce meses después por infidelidad y abuso de drogas”, enfatizó.

A pesar de su declaración, la vedette nunca desestimó las acusaciones de Evan Rachel Wood (expareja del intérprete de The beautiful people) y de otras cuatro mujeres que describen al astro musical como un hombre abusivo y extremadamente violento. El escándalo ha logrado tal repercusión que hasta su disquera lo eliminó de su catálogo.