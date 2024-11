¿Quién es Marilyn Cote? La supuesta psiquiatra que decía conocer a Laura Pausini

Las personas en redes sociales suelen mostrar su mejor pose, sus fotos más lindas y sus mejores ángulos para aparentar perfección. Sin embargo, Marilyn Cote llevó esta cuestionada costumbre al extremo. En redes sociales, Cote se autocatalogaba como una especialista en psiquiatría certificada, pero los usuarios no tardaron en desmentir una a una sus mentiras.

La supuesta profesional ofrecía servicios y recetaba medicamentos controlados en su consultorio Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote ubicado en Puebla, México. La creadora de contenido tenía publicaciones en sus redes sociales en las que aseguraba tener estudios en prestigiosas universidades como Harvard y la Universidad de Oslo en Noruega. Incluso, ella decía haber tomado cursos en el FBI.

En redes, internautas sacaron a la luz evidencias que demostrarían que Cote no registra como profesional de la salud mental en las bases de datos oficiales ni en Puebla ni, presuntamente, en Estados Unidos. Además, el ´público empezó a cuestionar la veracidad de sus consejos, como el de uno de sus videos dentro de su canal de Youtube, en el que prometía curar la ansiedad y depresión en tan solo una semana.

#ÚLTIMAHORA | Cinco personas han denunciado a Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que consultaba en #Puebla, confirmó el titular de la @FiscaliaPuebla.



Marilyn Corte habría incurrido en el delito de usurpación de funciones y se está cateando su consultorio pic.twitter.com/hcZ62nyn4u — La Hora (@LaHoraMX) November 14, 2024

Con las denuncias ciudadanas, las autoridades iniciaron acciones. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en colaboración con la Secretaría de Salud de Puebla y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) clausuraron el supuesto consultorio hasta que la señora muestre los permisos correspondientes. Esto hizo que Cote desactive sus redes oficiales y cierre su página web

Otras mentiras de Cote

La supuesta psiquiatra había dicho que conocía a Laura Pausini, que eran amigas e incluso tenían una supuesta foto juntas. Por su parte, la cantante lo desmintió en un comentario de Instagram, en donde le preguntaban por la supuesta amistad que Cote presumía.

"Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?", pregunta Pausini confundida.

De igual forma, la plataforma Doctoralia, de la que Cote decía haber recibido certificación, rechazó estos actos en sus redes oficiales. "Doctoralia, una de las principales plataformas de atención médica a nivel global, desea informar a la comunidad médica y a los pacientes que no mantiene ninguna relación con Marilyn Cote desde 2020. Su perfil fue eliminado de nuestra plataforma al no cumplir con los estándares de calidad, ética y profesionalismo que establecemos para todos los profesionales en Doctoralia".

