Mariela Viteri: “Mis hijos son mucho más formales que yo”

El nombre de Mariela Viteri es emblemático en la televisión nacional. Su carisma y personalidad son chispeantes y la cámara sabe captar a la perfección ese lado. Pero este trabajo, por el que ahora todo el Ecuador la conoce, fue un desvío del camino que, se supone, debía seguir.

Ella llegó a Guayaquil con 20 años. Salió de su natal Bahía de Caráquez, Manabí, con la intención de convertirse en trabajadora social, pero el mundo de las luces y los micrófonos nunca la soltó.

Han pasado tres décadas desde que Mariela Viteri salió al aire en Aplausos, un segmento de espectáculos en el entonces noticiero de TC, llamado Noti 10.

Fue con el grupo dominicano de merengue Las Chicas del Can que inauguró su impertinencia, cuando le preguntó a su vocalista si todavía era virgen. Esta interrogante aún la mantiene en las entrevistas que realiza en su canal de YouTube, donde pone contra la pared a sus tímidas invitadas en su espacio de cocina.

Recordada por programas como Música y deportes, Simplemente Mariela, La hora de Mariela y Aquí entre nos, nos abrió las puertas de su casa para hablar de su amor por un italiano, sus 31 años en los medios de comunicación y las cuentas de OnlyFans.

¿Qué ha pasado a lo largo de 31 años?

Han sido 31 años maravillosos, agradecida con Dios porque nunca imaginé tener una carrera como la que he tenido. De chiquita quería ser cantante, pero no me visualizaba en esto tan bonito que me ha dado tantas satisfacciones y que me ha permitido conocer tanta gente que ha contribuido en mi vida, que me ha aportado.

¿A quién le falta entrevistar?

A Luis Miguel. Nunca tuve la oportunidad. Hubo algunos que se me escaparon y otros de los cuales ni me acuerdo, como Ricky Martin.

Su carrera ahora está muy ligada a las redes sociales y tiene MarielaTV en YouTube. ¿Abriría una cuenta en OnlyFans?

No lo creo necesario, no me interesa, no tengo la aplicación. Sé que es una cuenta fetichista. Hay muchas chicas de la farándula que la tienen, yo no soy nadie para juzgarlas, pueden hacerlo, cada quien hace lo que le da la gana en la vida. Yo respeto a la gente.

Ahora tiene 52 años y se la ve muy bien. ¿Cuántas veces a la semana entrena?

Cuatro veces. Tengo mi entrenador de fuerza, me gustan los ejercicios anaeróbicos. No me gusta trotar ni andar en bicicleta. Odio el spinning. Hago kangoojumps con una aplicación para mi celular.

LA IMPERTINENCIA EN MINIFALDA

¿Se considera pudorosa?

Nunca he sido pudorosa. Así nací, soy cero pudor.

¿No tiene problemas en quitarse la ropa?

No tengo problemas. Bueno... si me ves a mí con escotes y minifalda, así nací. Me encantan las fotos sexis, pero de ahí a entrar a una red (como OnlyFans) que tiene otros fines, pues no. Lo hago porque a mí me gusta...

¿Mostrar las piernas y el escote?

Siempre lo he hecho y desde chiquita me hacían bullying porque mostraba todo. Uno de mis hermanos tiene una anécdota y es que a (la fiesta de) los 15 años de mi prima llegué con una minifalda, y todos los amigos le decían que cómo era posible que hayan permitido que vaya así. ¿Y sabes cuánto me importó a mí? Mi gran rebeldía en la vida fue usar minifaldas. A mí me gusta y punto.

¿Ha tenido inconvenientes por eso?

(Ricardo) Mórtola me dejaba botada. Unas cuantas veces me citó para cenar y yo llegaba en minifalda y él se levantaba y se iba. El primero (su primer exesposo) armaba unos escándalos cuando aparecía así y yo no entendía por qué. Hasta la fecha entiendo por qué a mí me prohíben usarla. Luego empiezan que con la edad, que soy empresaria... ¡Bah! Pero si me gusta, ¿cuál es el problema? Vengo de una familia muy tradicional, pero no hago las cosas con malicia, creo que soy como ingenua en ciertos casos, pero soy yo. Mórtola decía que era de la playa y que me gustaba andar bronceada siempre.

¿Morirá con la minifalda puesta?

No es fácil, porque imagino que va a pasar el tiempo y ya no serán las mismas piernas, aunque tuve una tía que murió a los 85 años con unas piernas espectaculares. Si tienes bonitas piernas, puedes mostrarlas toda la vida.

Y usted las quiere mostrar toda la vida.

Sí, o capaz que me la bajo un poquito, la minifalda o falda. A mí me gusta sentirme femenina cuando me visto.

¿Alguna vez se le ha levantado la minifalda?

¡Uuuuu...!

Entonces se le ha visto la ropa interior...

Gustavo Segale, en Simplemente Mariela, me decía que se me han visto tantas veces los calzones que debería poner un aviso en ellos o vender publicidad (risas). Soy así, no era adrede, sino como natural.

MUY ESTRICTA CON SUS HIJOS

¿Qué pasaría si uno de sus hijos le dice que va a abrir una cuenta en OnlyFans?

(Se pone seria) Ninguno de los dos sería capaz, porque la personalidad de ellos no da para eso.

Su cara cambió por completo. Sé que es de armas tomar con ellos...

¡Ah, sí! Yo soy bravísima. Para ese tipo de cosas soy brava, ellos saben que hay cosas que no les permito. Y eso no les permitiría, pero sé que ellos son mucho más formales que yo.

Marielita, su hija, ¿mostraría las piernas?

¿Marielita? Marielita no mostraría nada, es súper formal. Y Ricky más. Él nació con saco y corbata. Le encanta.

Ricky está siguiendo sus pasos...

Sí, pero él es más politólogo, más intelectual, también futbolero. Todas las noches ve a Bayly, sabe todo lo que pasa en el mundo, todos los días me pregunta que cómo va la política en Ecuador, lo cual le encanta. Su papá era así. A Ricky le gusta mucho el periodismo, hay una clase de cine que dice que le aburre, quiere saber de política y si hubiese tenido que escoger, se habría decidido por Ciencias Políticas. Tiene 20 años. Él es intelectual. Marielita es marketera, trabaja en Londres, se consiguió un trabajo allá.

¿La radio quedará para él?

Él sueña con regresar a la radio. Quiere lo más pronto posible trabajar conmigo, que me dedique a mi arte porque tiene muchos planes para hacer programas juntos. Me quiere armar programas.

Sesión de fotos para Expresiones. Gerardo Menoscal//EXPRESO

SU NUEVO AMOR

¿Qué nos cuenta del señor con el que sale? ¿Él le pone objeciones?

Es italiano. Rafaelle. No lo veo en ese plan. Tenemos más de un mes. No creo, para nada. Le gusta estar en la cocina.

¿Y qué le ha preparado?

¡Todo! Cocina delicioso. Todas las noches, antes de que se enfermara con COVID, preparaba las pastas más deliciosas y solo con cuatro ingredientes. Todo lo hace tan fácil y rico, no ensucia platos. De repente corta el ajo y no le queda olor en las manos. A mí me queda olor por todas partes. Corta cebolla y le queda perfecta. Hizo una pasta con hojas de menta. Llevó sardinas y preparó una pasta que fue un espectáculo. Transformó esa sardina y comimos delicioso. A mí me tiene encantada.

Está bastante ilusionada, enamorada. ¿Cómo así ha hecho pública su relación en tan corto tiempo?

Porque sentí seguridad en él. Lo conocí un sábado, el domingo salimos a comer pizza, el lunes no nos vimos no recuerdo por qué y el martes ya estábamos amarrados. Desde ahí no nos dejamos de ver, hasta que tuvo COVID. Quiso tener una relación formal, seria y para toda la vida. Me dio mucha seguridad. Siento que los dos estamos en el mismo andarivel, que no hay historias chuecas, secretos.

Bueno, por el momento...

Aunque yo lo entrevisto y le pregunto de esta vida y la otra...

Pero ha de tener algún compromiso anterior.

Obvio, se ha casado tres veces.

¿Y por qué se ha casado varias veces?

Lo mismo le dije yo y me respondió que no sabía. Pero si me encuentro a un italiano de 53 años que ha vivido y viajado a varias partes del mundo, no puedo esperar menos. Es un hombre que ha vivido, ha tenido vida, que le han pasado estas cosas. Yo me he casado dos veces y he tenido varias relaciones. Todos hemos tenido historias. Vamos a ver. Nos estamos conociendo, siento que nos hemos encontrado. Nos hemos juntado en el momento correcto. Nunca pensé que me iba a enamorar tan pronto. Tenemos cosas en común, también tiene dos hijos.

