Mariela Viteri es muy cuidadosa con sus hijos. Siempre está orgullosa de los pasos que Ricardo y Mariela Mórtola alcanzan pero de su vida privada no suele opinar. Sin embargo, no se resistió en esta última ocasión a decir que le encantaría que Andreína Bravo sea su nuera.

Y es que la presentadora del matinal de TC Televisión (De casa en casa) estuvo de visita en su programa para Mariela TV. Allí, la guayaquileña de 25 años mostró toda su personalidad y le cayó muy bien a la diva manabita.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales. En su perfil ha mostrado varios adelantos de la entrevista, pero el que más llamó la atención fue el encuentro entre su hijo Ricardo y Andreína. "Amor a primera vista ¿Ustedes que creen?", escribió Viteri junto al clip que ya supera las 170 mil reproducciones. El vídeo se muestran los abrazos y besos que se dieron al saludarse y estaba armonizado con la romántica canción 'Cuando te vi' de Greeicy.

EXPRESIONES le consultó su impresión a la comunicadora y esto fue lo que entusiasmada nos contó. "Se los ve lindos juntos. Ella es una niña linda, de buen corazón y muy talentosa. Es buena nuera para cualquier suegra", afirmó.

Mariela, con también explicó que ella no se entromete en los asuntos de sus hijos pero se percató que su hijo estaba muy pendiente de conocerla. "Ese día que llegó Andreína él se portó súper caballeroso. Estaba allí dando vueltas mientras yo la entrevistaba. Él no me dijo nada porque es súper reservado. Sentí que la admiraba", explicó.

Tal parece que por ser febrero el amor está en el aire.