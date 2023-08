La extrema delgadez de la comunicadora deportiva Mariegiselle Carrillo siempre generó muchos comentarios de que padecía trastornos alimenticios.En varias ocasiones, ella desmintió que padeciera de anorexia.

Cuando la entrevistamos durante su paso por Ecuavisa, estaba más llenita. Ahora acaba de anunciar a través de sus redes sociales que enfrenta problemas de salud, sin determinar de qué se trata, además, renunció a su cargo en Comunicación que ejercía en Sociedad Deportiva Aucas. Por tal motivo viajaba con frecuencia a la capital de laRepública.

Luego subió otra publicación para indicar que es una pena que no puedan respetar los tiempos de cada persona. Además que tuvo que hacer público que pasa por un momento delicado de salud, porque renunció a su trabajo.

“No tenía ganas de que empiecen las especulaciones, lo único que sí quiero aclarar es que no tengo problemas de salud con respecto a mi peso.Cuando tenga claro cuál es el diagnóstico y tratamiento lo contaré, si así me nace. No es fácil que de un día para otro tu vida cambie, estoy transitándolo y dejando que los médicos encuentren mi diagnóstico”.

En las redes no habilitó opción de comentarios.