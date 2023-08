La Suka ya no es parte del espacio 'Viva la mañana' que se emite por radio Estrella. Dice que sus compañeros le faltaron el respeto. Cuando le preguntamos de qué manera, respondió que no quería polémica. Ese comentario nos causó risa y le contestamos que es una de las reinas de la polémica (no se mide al hablar) y que ahora no se queje.

Todo ocurrió, según ella, un día que llegó temprano a la emisora para grabar un contenido y el problema se dio porque, mientras la presentadora estaba ocupada en lo mencionado, Carlos José Matamoros y Chikilín empezaron sin ella. “Ese día Nathalie Carvajal estuvo ausente”, añadió.

Además manifiesta que se irá a otro medio, espera que sea televisivo. “El nombre del programa ya existía, pero me llevo mis marcas, mis clientes. Quisiera que se mantenga Nathalie. Estoy escuchando propuestas. Me quedo con lo bonito, soy agradecida por las oportunidades. Volveré y será a lo grande. Viva la mañana continúa, pero no bajo mi dirección”.

Vanessa Pazmiño ya no está en TC

El viernes 4 de agosto el productor Marlon Acosta tiene previsto volver a TC, tras el quebranto de salud que sufrió y por el que fue hospitalizado. Mientras Vanessa Pazmiño, quien estuvo tres años en ese canal, ya no está. Era la productora de Soy el mejor. Según ella, aprovechará el vencimiento de su contrato para dedicarse “a la empresa de capacitaciones que conformamos con mi esposo (Juan Carlos Caamaño)”. ¿Quién será el nuevo productor o productora del reality? Los directivos tienen la última palabra.

La polémica presentadora se hará un lifting facial

La actriz y presentadora Tábata Gálvez, a quien le han dado mucho palo y hasta la han llamado vieja, ingresa al quirófano para hacerse un lifting facial el próximo lunes. En otras palabras, se someterá a un retoque en el rostro. Estará ausente del programa 'Agárrate' durante 15 días. Seguramente ya se cansó de tantas burlas y críticas. Hay opciones para su reemplazo: Soraya Guerrero, Esteban Vidán...