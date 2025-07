Marie-Dominique Lelièvre: la biógrafa vetada que sacude la cultura francesa

Marie-Dominique Lelièvre no escribe para halagar. A sus 60 años, esta periodista parisina ha hecho de las biografías su territorio de batalla, donde desentierra secretos y desmonta mitos con precisión quirúrgica. Ahora, con la publicación en español de Françoise Sagan a toda velocidad, la escritora regresa al centro del debate cultural

Y es que no ha dudado en sacar a la luz aspectos poco conocidos de la célebre autora y cineasta francesa, al tiempo que repasa los episodios más controvertidos de su propia carrera como biógrafa implacable de íconos del siglo XX.

Biografías polémicas que sacuden a la élite cultural francesa

Desde Brigitte Bardot hasta Serge Gainsbourg, pasando por Yves Saint Laurent y Coco Chanel, Lelièvre ha reconstruido las vidas de figuras esenciales de la historia francesa moderna. Pero más allá de la admiración, su mirada apunta a lo que muchos prefieren ocultar.

“No soy una hagiografía con tacones”, ha dicho con ironía. Y es que más allá de los halagos propios de las biografías autorizadas, ella se define como retratista, una observadora obsesiva con la memoria, la identidad y el legado.

Uno de los casos más espinosos fue el de Saint Laurent, chico malo (2010), en el que exploró la relación tóxica entre el diseñador y su socio Pierre Bergé. Aunque contuvo detalles íntimos, la sola insinuación de que conocía historias delicadas bastó para que Bergé la vetara en medios y desatara una campaña silenciosa contra su trabajo. La periodista lo recuerda con crudeza: “Bergé sabía que yo lo sabía todo”. Esa fue su primera gran caída en desgracia dentro del mundo de la moda.

Chanel, antisemitismo y el poder de una marca que censura

Pero sería su investigación sobre Coco Chanel la que la colocaría en el punto de mira de una de las marcas más poderosas del mundo. En El N.º 5 de Chanel: Biografía no autorizada, Lelièvre no solo relató la historia del famoso perfume, sino que reveló los vínculos de la diseñadora con el nazismo, su antisemitismo declarado y su colaboración con el régimen alemán durante la ocupación. “No tengo duda: Chanel era antisemita y colaboracionista”, afirma sin rodeos.

Desde entonces, ha dejado de recibir invitaciones a los desfiles, y muchos de sus contactos en la prensa especializada se esfumaron. Para la industria, su honestidad fue una traición. Para ella, un acto necesario. “Chanel se vende como símbolo de libertad y elegancia, pero nadie quiere hablar de su pasado. Las marcas quieren propaganda, no investigación”, sentencia.

Françoise Sagan, infancia posguerra y la necesidad de olvidar

La biografía de Françoise Sagan (1935-2004) no es menos reveladora. La autora de Buenos días, tristeza es presentada como la encarnación de la Francia que buscaba olvidar su colaboración con los nazis a través de la fiesta, el exceso y el glamour.

“Sagan era sangre nueva para una nación herida”, explica Lelièvre. Con solo 20 años, Sagan ya era un mito envuelto en escándalos, drogas y velocidad, un retrato fiel de una generación necesitada de nuevas narrativas.

El libro publicado por la editorial Superflua en español coincide con el 90º aniversario del nacimiento de Sagan y recoge los conflictos de esa época, donde la juventud buscaba escapar del pasado oscuro de Francia.

Lelièvre se sirve del “yo” para implicarse en la narración. De esa manera, incorpora de manera "natural" todos sus recuerdos, entrevistas, viajes y una obsesión por la exactitud que casi raya en lo cinematográfico.

La escritora vetada en desfiles pero leída por cineastas

Aunque muchas revistas especializadas la ignoran, sus libros han servido como inspiración para películas y series. Directores como Bertrand Bonello y Jalil Lespert han utilizado su trabajo como base, aunque no siempre con su autorización o simpatía. “A veces los cineastas toman lo que necesitan y lo deforman, como hizo Lespert con la historia de Saint Laurent”, comenta.

Sin embargo, su meticulosidad sigue despertando admiración. En su biografía sobre Françoise Hardy , recreó una escena con un astrólogo consultando a tres distintos para hacerla lo más real posible. Jean-Marie Périer, expareja de la cantante, la llamó sorprendido por la precisión.

Lelièvre admite que siempre hay una parte que se calla. “No se puede contar todo. A veces porque los protagonistas aún viven. Pero tarde o temprano, todo se sabe”, asegura con una sonrisa enigmática.

