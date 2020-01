3 libros esenciales para aprender sobre moda

Si se encuentra dentro de la industria textil, belleza, fotografía de moda, modelaje o simplemente disfruta de aprender sobre diversas ramas, sin duda le gustará conocer varios de los libros más icónicos dentro de la moda. Es que aunque el mundo fashion puede llegar a tener el estereotipo de ser ‘vacío’, en realidad, es un área de trabajo en que, al igual que todas las demás, cuenta con un esfuerzo e historia de trasfondo.

100 ideas que cambiaron la moda

Dentro de estas páginas se describe detalladamente en orden cronológico algunos de los sucesos más importantes y revolucionarios en el mundo de la moda desde 1900 hasta el 2010. Fue escrito por la diseñadora de modas Harriet Worsley y lo que hace único a este libro es que logra alentar a las personas a conocer cuál es el origen de cada prenda que usan, el contexto de su creación y el impacto de la moda en general dentro del área política, económica y social.

The Little Dictionary of Fashion

Este libro creado por el diseñador francés Christian Dior en 1954 es una guía atemporal útil para crear una variedad de opciones al vestir de forma acertada, elegante y manteniendo un buen estilo. Lo importante, es descubrir que no es obligatorio gastar cantidades altas de dinero para verse bien.

“He compilado un libro que me parece que no es muy largo, para que no se vuelva tedioso, ni demasiado corto como para parecer insuficiente, y por eso lo he llamado Pequeño diccionario de la moda”, escribió Dior como un abreboca en el prefacio de su obra. Entre los consejos que de en el ‘pequeño diccionario están:

"No compren muchos accesorios baratos, es mejor comprar poco pero bueno" "La cartera no es un basurero. No puede llenarla de cosas innecesarias y esperar que dure y que se vea linda y bien tenida" "Llevar un diamante gigante en el dedo solo demuestra que una mujer tiene dinero; no significa nada en términos de elegancia".

Descubriendo a Coco

Esta biografía de la icónica diseñadora de alta costura, muestra pinceladas tanto de su vida personal como profesional. Edmonde Charles-Roux fue quien dio vida a este relato en el que se enfocó en relatar cómo fue el proceso que vivió Coco Chanel hasta llegar a ser un referente mundial de clase, elegancia y sofisticación.

Otros de los libros con biografías de clásicos diseñadores son Christian Dior y yo (2007), Cristóbal Balenciaga, la forja del maestro (2010) y Saint Laurent, chico malo (2018).

