Maribel Guardia: La maestra le avisó que su nieto era maltratado

La actriz Maribel Guardia no acostumbra a estar metida en escándalos. Pero ahora no dudó en denunciar a su nuera Imelda Garza Tuñón por violencia familiar y ganó la custodia temporal del pequeño José Julián al argumentar que su madre no era apta para cuidarlo.

La viuda de Julián Figueroa tiene un problema con las drogas y el consumo de alcohol, incluso, comenzaron a circular videos en los que supuestamente se le puede observar recibiendo un paquete con estupefacientes y llegando a casa en mal estado.

Una de las maestras que trabaja en la escuela a la que el niño asistía habría sido la que llamó a la artista al percatarse de que José Julián presentaba signos de violencia y se mostró somnoliento e incluso aterrado cuando iba al plantel.

“Yo le hablé a su abuelita porque es ella la que está al pendiente y la que siempre ha venido cuando el pequeño se siente mal. Le hablé porque el niño tenía un golpe", dijo la profesora.

La herencia del abuelo del niño

La herencia del fallecido cantante Joan Sebastian toma un giro inesperado. Cipriano Sotelo, vocero de la sucesión de la fortuna del artista, aclaró las dudas sobre lo que sucederá con la parte de la herencia que sería destinada a Julián Figueroa, pero que tras su fallecimiento ahora le pertenece a su único hijo, José Julián, ante la polémica que existe entre Imelda y Maribel.

Se ha especulado que la acción legal de la presentadora y actriz costarricense estaría relacionada con la dote que recibirá el menor como parte de la fortuna de su abuelo.

“No se altera absolutamente nada, los problemas legales o personales que pudiera tener cualquiera de los coherederos, como en este caso Julián a través del representante del niño, que es Marco Chacón, no influye en lo absoluto en el juicio de Joan Sebastian, el trámite continúa normal”, explicó el abogado.

Añadió que “Maribel siempre ha sido muy respetuosa, ella incluso pocas veces participa en los temas de la sucesión, porque dice que Julián era el hijo de Joan Sebastian, no ella, entonces es una señorona, Maribel y Marco merecen mi respeto, son personas íntegras, creo que su vida pasada habla de ellos mismos”.

