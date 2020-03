Marián Sabaté: "No le pagué el colegio, Alejandro tiene un coeficiente intelectual superior a lo normal"

El hijo de Marián Sabaté "no necesitó palancas para graduarse", según su hermana Leer más

No solamente la actriz Bárbara Fernandes defendió a Alejandro Kenig, además su madre, Marián Sabaté, sacó las uñas y dientes por los comentarios en redes sociales que alegaron que el joven de 18 años terminó la secundaria por 'palancas'.

"Mi hijo se graduó con excelentes calificaciones y cualquiera puede preguntar en la Unidad Educativa American School. No puedo negar que era un chico reacio, que no le gustaba ir a clases y que no tenía buena conducta, pero en sexto año cambió. Iba con gusto, participaba en las ferias de ciencia y finalizó la secundaria con buenas notas. La libreta no miente”, expresa.

Además, la rubia presentadora del programa 'En Contacto', de Ecuavisa, aclara indignada: “nunca he pagado, no lo haría. Mi conciencia y dignidad no me lo permiten. Entonces habría pagado en otros centros de estudios, jamás he acolitado algo así. Alejandrito maduró. Esos comentarios son producto de gente ociosa y envidiosa que no tiene vida, son dignos de lástima, lo que digan es mentira”.

Alejandro (hijo de Marián y del exjugador de fútbol Alejandro Kenig), quien aspira a ser biólogo marino, es “sumamente inteligente y su coeficiente intelectual es superior a lo normal”, añade su popular progenitora, quien no acudió a la revista familiar el lunes y el martes porque se encontraba delicada de salud.

Enferma y con las defensas bajas

Al principio, la presentadora creyó que era coronavirus, pero luego el médico le dijo que se trataba de una gripe. Le recomendaron consumir vitamina C. "Mis defensas están bajas, mis glóbulos blancos en 4.000 y deberían estar mínimo en 8.500".

Pidió consejos para subir las defensas. Una de sus seguidoras de Instagram @samy_dani_anita le aconsejó: "Jugo de remolacha con zanahoria y un pedazo de hígado, eso lo licúa y se lo toma, también un buen caldo de pichón".

Otra persona @malli85122 le dijo: "Deje de llevar la vida que lleva, no tome mucho alcohol, descanse bastante y coma sano".

Según Betty Mata, directora de 'En Contacto', en Ecuavisa se están tomando todas las medidas de precaución. "En el caso de Marián, su hijo Alejandro es muy amigo de un hijo de la primera señora que cayó enferma. Ella lo reportó de inmediato. La semana pasada se hizo unas pruebas, luego se reintegró al canal. Ahora sé que está con resfriado. Debe llevar los respectivos certificados".