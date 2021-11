Revisar el perfil de Instagram de María Guillén es pasearse visualmente por esa versatilidad de estilismo que la caracteriza. La guayaquileña reconoce que su forma de vestir ha ido evolucionando drásticamente pues cuando era pequeña, lo hacía de acorde al gusto de las mujeres de su alrededor.

“En lo único que pensaba en esa época era en jugar con barbies y estar con mis amigas. Mi abuelita era quien escogía qué tenía que ponerme. Me acuerdo que lo usaba era bastante masculino, pero como era chiquita, no me daba cuenta”, cuenta.

A medida que fue creciendo, su relación con la moda, continuaba siendo distante. Pero no fue hasta que entró como participante al concurso de belleza Miss Teen Ecuador, que surgió esa curiosidad por las prendas de vestir y por arreglarse un poco más de lo acostumbrado. Eso también influyó en volverse más segura de llevar un estilo propio.

Andrea Q Rojas: "Mi vida ha sido de colores" Leer más

Aunque hoy no lo puede definir, porque siente que lo limita, reconoce ser una mujer muy cambiante en ese aspecto. “Cada día soy una persona diferente (risas). Por ejemplo hoy puedo ser una chica con lazos y tacos, y mañana puede darme ganas de estar con un look más rockero. Todo depende de mi estado de ánimo”, asegura.

Para María, una mujer fashionista en el siglo XXI es alguien totalmente libre y segura de ponerse lo que le guste sin importar el resto, y que se atreva a lo irreverente como es el mezclar texturas y colores, cosa con la que se identifica mucho, y que plasma en la producción de fotografías realizada con EXPRESIONES.

Esta opción la elegiría para un evento en la noche con amigas en el que pueda estar relajada y súper cómoda. Christian Vinueza//EXPRESO

ENTRE GUSTOS Y COLORES

Asegura que, definitivamente, la prenda más versátil de su armario son los jeans o un blazer. "Recuerdo que una vez había olvidado que tenía un evento en la noche, el lanzamiento de una marca, y yo me había puesto para salir de mi casa más temprano un corset con unos jeans. Me preguntaron si iba a asistir y les dije que sí, pero ya no me daba tiempo para cambiarme. Justo tenía un blazer de emergencia, me lo puse y el look pasó de normal a uno de noche elegante, solo con agregarle esa pieza".

¿Te gusta planificar tus outfits con anticipación?

La verdad es que no, solo lo hago cuando tengo algo sumamente importante. Me gusta levantarme y que sea mi estado de ánimo el que rija qué me voy a poner.

Le encantan los sueters oversized. Este es un look relajado para una tarde de café con amigas o en familia en el que la comodidad está en primer lugar. Christian Vinueza//EXPRESO

¿Cuál es la mayor diferencia entre un look de María para el día y un look para la noche?

Es un mega cambio porque en el día tengo varias personalidades (risas). Puedo estar de negro y verme más seria, puedo ir con un look fresco, algo tipo “pijama” y puedo ser también una niña fresa y usar una falda corta con un top y unas botas. Pero, en la noche normalmente me gusta ir glamorosa, con brillos y tacos altos. En el tema del maquillaje, en el diario solo uso bloqueador y corrector de ojeras y cuando tengo algún evento, dependiendo de cómo sea el lugar, me gusta algo más fuerte, igual siempre haciendo que el protagonista sea mi outfit.

Con los pantalones bien puestos Leer más

A la hora de vestir, ¿qué es lo que más te gusta resaltar de su outfit y de tu cuerpo?

De mi look me gusta siempre resaltar la prenda que llevo puesta arriba, puede ser un top, un chaleco, de los que soy muy fanática, o abrigos y chompas que me gusta usarlos oversized.Y de mi cuerpo, el abdomen.

¿Qué personaje público ha influido en tu forma de vestir?

Definitivamente Selena Gómez, la amo. Ciertos de mis estilismos están inspirados en ella.

Este es el outfit ideal para una tarde calurosa en Guayaquil en la que sale para ir a tomar un helado o ir a comer a algún lugar al aire libre. Christian Vinueza//EXPRESO

Y DE LAS FIESTAS, ¿QUÉ?

María confesó que para estas fechas es muy de clásicos. Aunque aún no tiene pensado qué usará en Navidad ni en Año Nuevo, como se conoce tanto, dice que seguro optará por un vestido blanco corto que le permita bailar toda la noche y estar cómoda.

Fotos: Cristian Vinueza // EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Ileana Vásquez (Ig: @ilemakeup). Peinado: Carolina Aguirre (Ig: @carolinaguirre32). Locación: Sociedad Anónima Rooftop Bar (Ig: @sociedadanonimaec).