María Fernanda Vargas: "Estoy cerrando un ciclo de toda la etapa mala"

María Fernanda Vargas, alcaldesa del cantón Simón Bolívar, sorprende con un drástico cambio de look, al dejar atrás su icónica melena rubia y optar por un tono castaño. Su nueva imagen si bien es cierto responde a su gusto por verse siempre distinta, también confiesa que tendría un componente emocional.

Es de recordar que la Fiscalía General publicó su nombre en documentos que están relacionados con el caso Metástasis, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada.

Aunque casi toda su vida ha lucido una cabellera rubia, la alcaldesa indica que acostumbra a renovar su apariencia cada cierto tiempo, pero reconoce que siempre volvía al tono rubio.

“El año pasado porque estaba en campaña, no lo hice, pero cada año me gusta hacerme algo diferente. He cambiado a pelirroja, rubio-castaño y hasta cobrizo”.

Con esta transformación afirma que le da descanso al cabello para que mejore del maltrato de las decoloraciones, pero también por algo más.

“Quería sacarme las extensiones y dejarme mi cabello natural, pero sí creo que estoy también cerrando un ciclo de toda la etapa mala, de todas las cosas que se han hablado y que no son realidad. Pero bueno, siempre me gusta dejar las cosas malas atrás”.

Por el momento indica que se siente bien con el castaño y más adelante, posiblemente en junio que es el mes de su cumpleaños, se haría solo unas mechas rubias.

“Yo soy así, camaleónica”, asegura.

¿MITO O REALIDAD?

En el argot popular se dice que los cambios radicales en el cabello, suelen asociarse a un quiebre amoroso, para subir el autoestima o un deseo de reinventarse, pero el estilista y asesor de imagen Fernando Véliz cuenta qué tan cierto es esto.

“Lo más usual ante un cambio de look, es por cerrar ciclos. Todas tienen un motivo para hacerlo, pero muy pocas lo hacen por un tema de imagen, la mayoría de las que suelen visitarme, me dicen que están cerrando ciclos, porque han terminado con el novio, se han divorciado o simplemente quieren una nueva imagen porque están conociendo a una nueva persona”.

Shirley Barahona, conocida como la Brujita del Amor, indica que según la carta astral de Géminis, signo zodiacal de Mafer Vargas, ella busca con este cambio físico dar también un cambio a su imagen pública. “No quiere que la involucren con su pasado”, afirma.

“Ella ahora está asentada con su alter ego, porque ella no es que era rubia. Tiene 33 años y busca verse más joven y más humilde. Ella incluso ha pensado en renunciar, pero sale triunfadora en todo”.

